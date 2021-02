Stand: 25.02.2021 09:25 Uhr Hüftschmerzen: Richtige Diagnose wichtig

Experten warnen: Sie halten jede fünfte Hüftprothese für überflüssig oder zu früh eingesetzt, vor allem bei jüngeren Patienten, denn die Diagnose Arthrose wird oft voreilig gestellt. Nicht immer ist tatsächlich bereits ein Knorpeldefekt vorhanden und für die Beschwerden verantwortlich. Auch winzige Verdickungen des Oberschenkelkopfes oder ein Überstand am Rand der Gelenkpfanne können starke Schmerzen auslösen.

Hüftschmerzen durch Knochenverdickung

Diese angeborenen oder durch einen Unfall entstandenen Unregelmäßigkeiten führen dazu, dass Gelenkkopf und -pfanne bei bestimmten Bewegungen schmerzhaft aufeinanderstoßen. Deshalb sprechen die Experten dabei auch von einem Impingement (engl. Zusammenstoß). Sie unterscheiden das häufiger bei Frauen auftretende Pincer- oder Beißzangen-Impingement, bei dem die Schäden von der Gelenkpfanne ausgehen, und das eher bei Männern und Leistungssportlern anzutreffende Cam- oder Nockenwellen-Impingement.

Hier liegt die Ursache in einer Verbreiterung des normalerweise kugelrunden Hüftkopfs, die bei jeder Bewegung in die Gelenkpfanne gepresst wird. Bei besonders starker Belastung, zum Beispiel beim Sport, kann dadurch der Knorpel in der Gelenkpfanne von außen nach innen abreißen. Auf Dauer führt ein Impingement schließlich zum Knorpelverschleiß, also zur Arthrose.

Hüft-Impingement: im Röntgenbild kaum zu erkennen

Die Diagnostik eines Impingement ist nicht einfach, denn die Unregelmäßigkeiten sind meist so fein, dass sie auf einer normalen Röntgenaufnahme nicht zu sehen sind. Dafür werden spezielle Röntgen- oder Kernspinaufnahmen benötigt.

Impingement-Test durch bestimmte Bewegungen

Einen Hinweis auf ein Impingement gibt ein spezieller Test: Das Hüftgelenk kann sechs Bewegungen ausführen, Beugung und Streckung, zur Körpermitte und von der Körpermitte weg sowie die Drehung nach innen und außen. Der typische Impingement-Schmerz tritt auf, sobald zwei dieser Bewegungen gleichzeitig schnell ausgeführt werden. Das können zum Beispiel Beugung und schnelle Drehung nach innen oder Streckung und schnelle Drehung nach außen sein. Der Patient liegt auf dem Rücken, während der Arzt das Bein entsprechend bewegt. Ein dabei in die Leiste einschießender Schmerz ist ein Zeichen für ein Impingement.

