Fiebersaft für Kinder schwer lieferbar: Welche Alternativen gibt es?

Paracetamol- und Ibuprofen-Tabletten für Erwachsene sind höher dosiert als Produkte für Kinder. Die Gabe solcher Medikamente an Kinder kann sehr gefährlich sein, warnt Maske: "Eine Überdosierung kann zu Leberschäden und damit letztlich zum Tod des Kindes führen." Tabletten ohne eingestanzte Bruchkanten dürfen nicht geteilt und Kindern verabreicht werden, da der Wirkstoff nicht gleichmäßig über die Tablette verteilt ist und es so zur Überdosierung kommen kann. Ob eine Tablette teilbar ist, ist im Beipackzettel nachzulesen. Wollen Eltern ihrem Kind teilbare Tabletten geben, müssen sie genau auf die Dosierung achten und diese an das Alter und Gewicht des Kindes anpassen. Zudem dürfen nur dann halbe Tabletten verabreicht werden, wenn deren Inhalt genau der für das Kind benötigten Dosis entspricht. Von einer Teilung in andere Größen, die nicht durch eine Bruchkante vorgestanzt sind, ist abzuraten. Wenn Kinder korrekt dosierte Tabletten nicht schlucken mögen, können diese zerbröselt und zum Beispiel mit etwas Joghurt verabreicht werden, erklärt Maske.

In vielen Apotheken stellen Fachkräfte aufgrund der Mangellage derzeit fiebersenkende Mittel selbst her. Diese Produkte sind in der Regel teurer als gängige Industrieprodukte. Sie müssen nach ihrer Herstellung meist innerhalb eines Zeitraumes von etwa 14 Tagen aufgebraucht werden und können daher nicht als Vorrat in der Hausapotheke dienen.



Im Netz kursieren Anleitungen zur Herstellung von Fiebersäften. Eltern sollten das Herstellen solcher Mittel jedoch ausschließlich Fachleuten überlassen, um ihrem Kind nicht zu schaden, rät Maske. Tipps aus dem Netz sollten kritisch hinterfragt und im Zweifel lieber ärztlicher Rat eingeholt werden.



In Absprache mit dem behandelnden Kinderarzt können Apotheker einen vom Kinderarzt verschriebenen Wirkstoff, der in der Apotheke gegebenenfalls nicht zu bekommen ist, möglicherweise durch einen anderen ersetzen. Eltern können in Apotheken nach möglichen Ersatzpräparaten fragen.