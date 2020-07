Stand: 17.07.2020 13:30 Uhr - Visite

Beckenvenensyndrom: Krampfader führt zu Bauchschmerzen

Schmerzen im Unterbauch kennen viele Frauen. Häufige Gründe können Veränderungen an den Eierstöcken, zum Beispiel durch Zysten, oder auch eine Eileiterschwangerschaft sein. Auch eine Blasenentzündung, Blinddarmentzündung oder Darmentzündung können starke Beschwerden auslösen. Wenig bekannt ist dagegen das Beckenvenensyndrom (Pelvic Congestion Syndrome - PCS). Dabei handelt es sich um eine gut versteckte Krampfader im Bauch. US-Amerikanische Studien gehen davon aus, dass jede fünfte Frau, die wegen Unterbauchschmerzen zum Gynäkologen geht, an PCS leidet. Deutsche Studien dazu gibt es nicht.

Stechender Schmerz auf der linken Seite

Betroffen sind häufig Frauen im gebärfähigen Alter, die bereits Kinder bekommen haben. Aber auch Kinderlose können an einem Beckenvenensyndrom erkranken. Betroffene berichten von einem stechenden seitlichen Schmerz auf der linken Seite, der in den Rücken ausstrahlt und sich wie starke Menstruationsbeschwerden oder wie Wehen anfühlt. Das Problem: In Deutschland fehlt das Bewusstsein für die Existenz dieser Erkrankung. In der medizinischen Literatur ist PCS - wenn überhaupt - eine Randnotiz. Für betroffene Frauen bedeutet dies oft einen Arztmarathon. Und nicht selten werden die Beschwerden als psychosomatisch erklärt. Dabei ist die Behandlung einfach.

Weitere Informationen Venenleiden - Diagnose und Behandlung Etwa die Hälfte aller Deutschen haben Probleme mit ihren Beinvenen. Welche Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Visite gibt einen umfassenden Überblick. mehr

Durchblutungsstau im Unterbauch

Die Ovarialvene führt links von den Eierstöcken zur Nierenvene und soll Blut nach oben transportieren. Doch wenn diese Vene sehr geweitet ist, versagt sie. Wie bei einer Krampfader im Bein staut sich das Blut und sackt nach unten ab. Die Folge ist ein Durchblutungsstau im Unterbauch, der Schmerzen hervorruft. Im MRT ist eine ausgesackte Krampfader in der Regel gut zu erkennen. Mit einem minimalinvasiven Eingriff wird die Krampfader verschlossen. Danach verschwindet der Schmerz fast immer. Die Erfolgsrate liegt bei 90 Prozent.

Weitere Informationen Krampfadern in der Speiseröhre: Lebensgefahr Leberschäden können zu Krampfadern in der Speiseröhre führen. Platzen die sogenannten Ösophagusvarizen, kann es zu lebensgefährlichen Blutungen kommen. mehr Venenleiden - Diagnose und Behandlung Etwa die Hälfte aller Deutschen haben Probleme mit ihren Beinvenen. Welche Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Visite gibt einen umfassenden Überblick. mehr

Experten zum Thema Bernd Holthaus, Chefarzt

Gynäkologie

Krankenhaus St. Elisabeth

Lindenstraße 3-7, 49401 Damme

(05491) 601

www.krankenhaus-damme.de/



Dr. Florian Netzer, Gefäßchirurg und Phlebologe

Privates Institut für Chirurgie München

Herzogstraße 58, 80803 München

(089) 24 24 34 38

www.venenfrei.com



Prof. Dr. Bernhard Meyer, interventioneller Radiologe

Leitender Oberarzt

Medizinische Hochschule Hannover

Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover

Tel. (0511) 532 50 47

Dieses Thema im Programm: Visite | 21.07.2020 | 20:15 Uhr