Wenn der Hirnstamm entzündet ist Stand: 30.11.2020 19:42 Uhr Enzephalitis ist der medizinische Begriff für eine Gehirnentzündung. Meistens wird sie durch Viren verursacht.

Auch andere Krankheitserreger wie Bakterien, Einzeller oder Würmer können die Ursache sein - oder eine fehlende Immunreaktion. Die Behandlung einer Gehirnentzündung sollte so früh wie möglich beginnen: Da zu Beginn oft noch nicht festgestellt werden kann, welcher Erreger die Gehirnentzündung verursacht hat, werden verschiedene Medikamente gleichzeitig gegeben. Sobald der Erreger durch Labortests identifiziert wurde, werden nur spezielle Medikamente verabreicht. Bei rechtzeitiger Behandlung kann eine Enzephalitis in vielen Fällen geheilt werden.

Was passiert bei einer autoimmunen Hirnstamms-Enzephalitis?

"Autoimmune Hirnstamm-Enzephalitis" ist der Name einer seltenen Erkrankung. Dabei befällt die Enzephalitis den Hirnstamm, der für viele Grundfunktionen des Körpers zuständig ist: Kreislauf, Atmen, Schlucken - bis hin zu Kommandos an die Blase und die Muskeln. Bei einer autoimmunen Hirnstamm-Enzephalitis greifen Antikörper, die das Immunsystem unterstützen, die Nervenzellen an. Als Therapie müssen die fehlgeleiteten Antikörper per Blutwäsche ausgeschwemmt werden - sonst richten sie am Hirnstamm Schaden an.

Weitere Informationen Geschichten aus zehn Jahren Abenteuer Diagnose Die Arbeit von Ärzten kann spannend wie ein Krimi sein. Die besten Geschichten aus zehn Jahren Abenteuer Diagnose sind jetzt als Buch erhältlich. mehr Abenteuer Diagnose Bei der "Fahndung" nach der rettenden Diagnose geht es in der Medizin zu wie bei einem Kriminalfall. Abenteuer Diagnose stellt spannende Patientengeschichten vor. mehr

Experten zum Thema Priv.-Doz. Dr. Julian Grosskreutz, Oberarzt

Leiter Zentrum für neuromuskuläre und Motoneuron-Erkrankungen,

Sprecher des Thüringer Muskelzentrums

Hans-Berger-Klinik für Neurologie

Universitätsklinikum Jena

Am Klinikum 1

07747 Jena

(03641) 93 23 423

www.uniklinikum-jena.de



Dr. Ulrike Fischer, Hausärztin

Plauensche Straße 131

07545 Gera

Dieses Thema im Programm: Visite | 30.11.2020 | 20:15 Uhr