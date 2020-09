Stand: 03.09.2020 16:14 Uhr - Garten-Docs

Sedum - Genügsame Pflanzen für trockene Standorte

Es wächst auf Dächern, Mauern und zwischen Steinen - und findet sich als Staudengewächs in vielen Gärten: Sedum. Die Pflanzen werden auch Fetthenne oder Mauerpfeffer genannt. Alle drei Begriffe bezeichnen eine Pflanzengattung der Dickblattgewächse mit mehr als 400 Arten. Zu ihnen gehört die Staude Sedum telephium, auch bekannt als Fette Henne oder Garten-Fetthenne. Die Pflanze wird 40 bis 60 Zentimeter hoch und blüht im Spätsommer rosafarben bis pink.

Auch der Scharfe Mauerpfeffer ist eine Sedum-Art: Sedum acre. Das Gewächs wird nur zehn Zentimeter hoch und breitet sich flächig aus, sodass es niedrige Polster bildet und in vielen Steingärten zu finden ist. Von Juni bis August blüht der Scharfe Mauerpfeffer gelb, ebenso wie Sedum floriferum.

Viele Namen, eine Pflanze

Nicht nur die Pflanzengattung hat mehrere Namen, auch einzelne Arten sind unter verschiedenen Bezeichnungen bekannt. Zum Beispiel Sedum rupestre. Die Pflanze, die unter anderem als Küchenkraut vor allem in Frankreich kultiviert wird, trägt auch die Namen Tripmadam, Felsen-Fetthenne oder Sedum reflexum. Gemeint ist eine immergrüne, niedrige Staude, deren Blätter zum Würzen von Salaten, Soßen oder Suppen genutzt werden. Und das zu jeder Jahreszeit.

Lebenskünstler Sedum: Ideal für trockene Böden

Sedum-Arten sind perfekt geeignet für karge, trockene Böden - wie auf Gründächern oder an Trockenmauern. Das liegt daran, dass es sich bei den Pflanzen um Sukkulenten handelt. Sie können in ihren Blättern Wasser speichern und so ohne Probleme eine Trockenphase überstehen. Außerdem bilden sie schnell Wurzeln und vermehren sich deswegen gut über Stecklinge.

Um sie zum Beispiel auf begrünten Dächern anzupflanzen, werden die Triebe geeigneter Arten als sogenannte Sedumsprossen auf der Fläche verteilt. Auf Gründächer kommen Arten zum Einsatz, die Polster bilden wie der Scharfe Mauerpfeffer. Diese können in Beeten auch als Bodendecker dienen.

Pflanzen für Garten, Balkon und Zimmer

Durch ihre Genügsamkeit sind Sedum-Arten perfekte Pflanzen für Garten-Anfänger. Solange sie genügend Sonne bekommen und auf durchlässigen Boden stehen, blühen sie verlässlich jedes Jahr aufs Neue. Nur Staunässe vertragen Sedum-Arten nicht. Auch auf Balkonen und als Zimmerpflanzen eignen sich einige Sedum-Arten, unter anderem Sedum praealtum oder Oktoberle (Sedum sieboldii).

