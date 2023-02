Hummelhaus selbst bauen: Eine Anleitung für den Garten Stand: 20.02.2023 10:06 Uhr Hummeln haben es schwer, geeignete Nistplätze zu finden. Wer will, kann die Nützlinge mit dem Bau eines Hummelhauses im eigenen Garten unterstützen. Wie funktioniert das und was sollte man beachten?

Unsere Gärten und Grundstücke sind oft zu aufgeräumt - keine Totholzhaufen, keine Bretterstapel, kein Unkraut mehr. Aus diesem Grund gibt es nur noch wenige Orte, die für den Nestbau von Insekten und anderen Nützlingen geeignet sind. Dabei spielen Wildbienen wie die Hummel eine wichtige Rolle in der Bestäubung von Pflanzen. Allerdings sind von den in Deutschland heimischen 41 Hummelarten mancherorts viele verschwunden. Mit der richtigen Bepflanzung und einem Hummelhaus ist es ganz einfach, die Tiere in den Garten zu locken.

Wie ein Blumentopf zum Hummelhaus wird

Bereits ab Ende Februar sind Hummelköniginnen unterwegs auf der Suche nach einem Nistplatz. Von Natur aus kriechen sie in Steinhaufen, Erdhöhlen oder Mauerritzen, um darin ihr Nest zu bauen und ihren Staat zu etablieren. Wer den Hummeln mehr Möglichkeiten bieten möchte, kann im Gartenfachhandel neben Insektenhotels auch spezielle Nisthilfen für Hummeln kaufen.

Mit nur wenigen Utensilien lässt sich ein Hummelhaus jedoch auch schnell selbst bauen. Die einfachste Variante ist die Verwendung eines großen Terrakotta-Blumentopfes. Diesen umgedreht auf gehäckseltes Holz stellen und mit unbehandeltem Moos befüllen. Damit kein Wasser in das selbst gebaute Hummelhotel eindringen kann, einfach ein kleines Dach aus zwei kurzen Latten und einem Brett zusammenschrauben und auf den Topf setzen.

Einen Hummelkasten aus Holz bauen

Etwas aufwendiger, aber dafür weitaus geräumiger, ist der Bau eines Hummelhauses aus Holz, auch Hummelkasten genannt. Hierfür die folgenden unbehandelten Materialien verwenden:



eine Holz- sowie eine etwas kleinere Pappkiste mit je einer Seitenlänge von mindestens 20 Zentimetern

zwei Holzleisten

eine Pappröhre (zum Beispiel der Pappkern einer Aluminium- oder Frischhaltefolie)

Hobelspäne

trockenes Moos, Schafwolle oder Baumwoll-Watte

Heu

ein kleiner Holzblock (zum Beispiel ein Stück Dachlatte)

Zunächst ein Loch mit einem Forstner-Bohrer (ideal ist ein Durchmesser von 30 Millimetern) mittig in die Front der Holzkiste bohren. Dieses dient den Hummeln später als Eingang. Ein ebenso großes Loch vorne in die Pappkiste schneiden. Zwei Holzleisten als Abstandhalter auf den Boden der Holzkiste setzen und den Karton darauf platzieren. Die Pappröhre durch die Löcher beider Kisten schieben und sie somit miteinander verbinden.

Nun die Pappkiste befüllen: Als unterste Schicht kommen die Hobelspäne, darauf ein Bett aus trockenem Moos, Schafwolle oder Baumwoll-Watte. In Verlängerung zu der Pappröhre einen kleinen Gang sowie eine etwa apfelgroße Nistmulde in das Material drücken. Zum Schluss alles mit Heu abdecken, die Pappkiste schließen und mit einem Holzklotz oder Stein beschweren. Auch die Holzkiste benötigt einen Deckel aus wasserdichtem Material. Jetzt fehlt nur noch ein Landeplatz für die Hummeln: Hierfür einen kleinen Holzblock außen unter das Einflugloch schrauben.

Downloads Bauplan für einen Hummelkasten (PDF) Einen Hummelkasten kann man mit wenig Geld bauen. Die meisten Materialien gibt es im eigenen Garten. Mit diesem Plan gelingt es. Download (8 MB)

Der richtige Standort für das Hummelhaus

Ist die Arbeit getan, geht es nun noch darum, den perfekten Standort für das Hummelhaus zu finden. Am besten eignet sich ein geschützter, halbschattiger bis schattiger Platz mit Ausrichtung nach Süd bis Südost. Das Hummelhaus auf Holzklötze oder Ziegelsteine stellen, so bleibt es trocken und kann das ganze Jahr über draußen stehen bleiben.

Wachsmotten-Befall: Was tun gegen die Schädlinge?

Das Hummelhaus sollte regelmäßig auf Schädlinge wie die Wachsmotte (Aphomia sociella) kontrolliert werden. Diese legen ihre Eier gerne in den Nistkasten und können schnell ein ganzes Hummelvolk ausrotten. Zur Behandlung eignet sich das ökologische Insektizid Bacillus thuringiensis. Es wird als trockenes Pulver im Fachhandel angeboten. Sind die Mottenraupen bereits geschlüpft und haben eine gewisse Größe erreicht, sollten sie abgesammelt und zudem das Hummelnest komplett umgebettet werden.

Wo bauen Hummeln ihr Nest? Von Natur aus suchen sich Hummelköniginnen Steinhaufen, Erdhöhlen oder Mauerritzen, um darin zu nisten und ihren Staat aufzubauen. Durch ein selbst gebautes Hummelhaus im eigenen Garten schafft man mehr Möglichkeiten und trägt aktiv zum Artenschutz bei. Was gehört in ein Hummelhaus? Ein Hummelhaus wird mit Hobelspänen, trockenem Moos und Heu befüllt. Wichtig ist, dass alle Materialien unbehandelt sind. Wie lockt man Hummeln in ein Hummelhaus? Neben einem geeigneten Hummelhaus zum Nisten benötigen Hummeln genügend Nektar und Pollen, um ihr Volk zu ernähren. Ebenso wichtig ist daher eine vielfältige, insektenfreundliche Bepflanzung des Gartens.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Artenschutz