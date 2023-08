Imkern lernen: Was Anfänger wissen sollten Stand: 04.08.2023 10:25 Uhr Honig und Bienen im eigenen Garten: Für viele ein Traum, der wahr wird. Was sollte man beachten, bevor man mit dem Imkern beginnt, und an wen kann man sich bei Fragen wenden? Tipps für Anfänger.

Imkern ist ein Trend. Und so ist es kaum verwunderlich, dass allein in Niedersachsen jedes Jahr etwa 1.000 neue Imker mit dem vielseitigen Hobby beginnen. Rein rechtlich kann jeder in seinem Garten Bienen halten, es wird jedoch empfohlen, sich im Vorfeld eingehend über das Imkern zu informieren.

Imkern als Hobby: Am besten mit Hilfe eines Imkervereins

Imkern ist ein aufwendiges und teures Hobby. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Bienen ist Voraussetzung. Besonders vom Frühjahr bis in den Spätsommer hinein sollte man jede Woche ausreichend Zeit einplanen. Für eine persönliche Beratung wendet man sich am besten an örtliche Imkervereine und sucht sich dort einen Imkerpaten, der einen begleitet. Imkervereine bieten sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene regelmäßige Schulungen und Kurse an. Auch das Institut für Bienenkunde in Celle ist eine gute Anlaufstellen für alle Fragen rund ums Imkern.

Welcher Standort eignet sich für einen Bienenstock?

Wer kein eigenes Grundstück hat, kann bei Bekannten mit Schrebergarten oder Streuobstwiese nachfragen. Insbesondere naturnahe Gärten, die insektenfreundlich gestaltet sind, bieten Bienen ein reichhaltiges Nahrungsangebot - und ganz nebenbei bestäuben die fleißigen Tiere allerlei Pflanzen und Bäume. In jedem Fall lohnt sich vor der Anschaffung von Bienen ein Austausch mit den Nachbarn, damit es im Zweifelsfall nicht zu Streitereien kommt. Der Standort sollte gut befahrbar für Auto und Schubkarre sein, um den Transport von teilweise schwerem Gerät und Zubehör zu vereinfachen. Außerdem ist ein umzäuntes Areal zur Vermeidung von Diebstählen sinnvoll.

Bienenvolk regional kaufen

Im Durchschnitt haben Imker in Deutschland etwa sechs bis acht Bienenvölker. Ein Bienenvolk besteht im Sommer aus bis zu 50.000 Bienen, im Winter aus 5.000 bis 10.000 Bienen. Da man über die kalte Jahreszeit oft Verluste zu verzeichnen hat, sollte man als Anfänger am besten mit zwei Bienenvölkern starten. Der Preis pro Bienenvolk liegt derzeit etwa zwischen 180 und 200 Euro. Erwerben kann man Bienen inklusive Gesundheitszeugnis bei regionalen Züchtern und Imkervereinen. Von einem Kauf aus dem Internet oder dem Ausland sollte man besser Abstand nehmen, da die Bienen meist an andere klimatische Gegebenheiten angepasst sind als hierzulande.

Hilfreiches Imker-Zubehör und Anmeldung beim Veterinäramt

Wer Bienen hält, ist zudem dazu verpflichtet, dies direkt beim Veterinäramt zu melden. In einigen Bundesländern ist es für Einsteiger sogar möglich, eine finanzielle Unterstützung zu beantragen. Neben den Bienenstöcken selbst sollte man sich bereits im Vorhinein Gedanken über die Anschaffung von nötigem Zubehör machen. Dazu gehören zum Beispiel ein Schutzanzug gegen mögliche Bienenstiche und ein sogenannter Smoker, der die Bienen durch Rauch beruhigt. Insgesamt kann man mit einer Anfangsinvestition von 1.500 bis 2.000 Euro rechnen.

