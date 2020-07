Stand: 31.07.2020 11:33 Uhr - NDR Info

Schul-Öffnungen: Die Regelungen im Norden

Die Schulen waren in Norddeutschland vor Beginn der Sommerferien wieder geöffnet - aber noch nicht so wie in Vor-Corona-Zeiten. Nach den Sommerferien streben die meisten Nordländer wieder einen Regelbetrieb in den Schulen an. Es gibt aber unterschiedliche Regelungen, die auch durch das Infektionsgeschehen vor Ort noch angepasst werden können. Ein Überblick.

Wie ist die Situation an Schulen in Niedersachsen?

Nach den Sommerferien, die am 26. August enden, sollen die Schulen voraussichtlich im Regelbetrieb mit Einschränkungen öffnen. Demnach werden die Schüler in festen Gruppen unterrichtet, in denen auf Mindestabstand untereinander und Masken verzichtet wird. Insgesamt stellte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vor Ferienbeginn drei mögliche Szenarien für den künftigen Schulbetrieb vor, die je nach Infektionsgeschehen angewandt werden können.

Welche Regelungen gelten in Schleswig-Holstein?

Nach den Sommerferien - letzter Schultag war der 26. Juni - soll zum Start ins neue Schuljahr (ab dem 10. August) wieder regulärer Unterricht an allen Schulen und für alle Jahrgänge stattfinden. Er soll nach Angaben der Landesregierung dem Präsenz-Unterricht zu Zeiten vor der Corona-Pandemie sehr nahe kommen. Allerdings werden die Schülerinnen und Schüler möglichst in festen Lerngruppen unterrichtet. Im Sport- und Musikunterricht wird es Einschränkungen geben. Rund 1.600 Lehrkräfte - das sind etwa sechs Prozent - stehen laut Bildungsministerium nicht für einen Präsenzunterricht zur Verfügung, weil sie zur Risikogruppe gehören. Im Zweifel können digitale Lernangebote den Unterricht in der Schule ersetzen.

Wie ist die Situation in Mecklenburg-Vorpommern?

Als erstes Bundesland startet Mecklenburg-Vorpommern nach den Sommerferien mit dem Regelbetrieb in allen Schulen. Dafür gibt es einen umfangreichen Hygieneplan. Dieser sieht zwar keine grundsätzliche Maskenpflicht vor, jedoch kann das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch von einzelnen Schulen vorgeschrieben werden, weil z.B. die Abstandsregeln vor Ort nicht eingehalten werden können. An den Grundschulen sollen jedem Schüler mindestens vier Stunden Unterricht am Tag garantiert sein, an den weiterführenden Schulen mindestens fünf.

Wie regelt Hamburg den Schulunterricht?

Nach den Sommerferien sollen ab dem 6. August alle Hamburger Schülerinnen und Schüler einer Klasse wieder gemeinsam unterrichtet werden. Es sei aber noch kein uneingeschränkter Regelbetrieb möglich, kündigte Bildungssenator Ties Rabe (SPD) an. Es werde nach "Kohorten getrennt". Das heißt, dass nur Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs miteinander Kontakt haben sollen. Die Corona-Abstandsgebote bleiben in den Schulen erhalten, sie werden allerdings für Mädchen und Jungen derselben Klassenstufe weitgehend aufgehoben. Erwachsene müssen beim Betreten der Schule Masken tragen. Schülern wird der Mund-Nase-Schutz außerhalb des Unterrichts empfohlen.

