NDR Konzertreihe in Kiel

In der Saison 2023/2024 spielen gleich drei NDR Ensembles in der Kieler Konzertreihe: NDR Elbphilharmonie Orchester, NDR Radiophilharmonie und erstmalig auch das NDR Vokalensemble freuen sich auf musikalische Höhepunkte mit dem Kieler Publikum!

Bitte beachten Sie

Die Renovierung des Kieler Schlosses ist nach wie vor im Gange, sodass wir auch in dieser Saison nach wie vor auf Ersatzspielorte angewiesen sind und nur drei Konzertangebote in Kiel machen können. Nach dem hohen Zuspruch in der vergangenen Saison bieten bieten wir aber auch diese Spielzeit wieder den Kieler Abonnent:innen die Option, Karten für ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters in der Elphi dazu zu buchen - zu den gewohnten Abokonditionen!

Tickets für die Konzerte in Kiel sind ab sofort auch im Einzelkartenvorverkauf erhältlich: einfach über den Ticketlink auf der jeweiligen Konzertseite oder bei den bekannten Vorverkaufsstellen buchen!

Kiel-Konzerte 2023/2024