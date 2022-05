Wählerwanderung in SH - fast eine Einbahnstraße Stand: 08.05.2022 23:02 Uhr Für die CDU bringt diese Wahl nach den bisherigen Hochrechnungen das beste Ergebnis seit 1983, für die SPD ist es ein historischer Tiefstand seit 1947. Eine Analyse von infratest dimap zeigt, wie es dazu kam.

Die SPD hat nach der vorläufigen Wählerwanderung von infratest dimap von allen Parteien die meisten Wählerinnen und Wähler verloren. 62.000 entschieden sich demnach für die CDU. Weitere 36.000 wechselten von den Sozialdemokraten zu den Grünen. 16.000 Stimmen mussten sie an den SSW, 2.000 an die AfD abgeben - und immerhin 28.000 bisherige SPD-Wählende gingen diesmal nicht zur Wahl.

Die Christdemokraten profitierten aber auch von ihren bisherigen Koalitionspartnern: Die FDP verlor laut infratest dimap 44.000 Wählerinnen und Wähler an die CDU. Doch auch die eigentlich selbst erfolgreichen Grünen verloren 10.000 Stimmen an die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther. Und sogar 17.000 Nicht-Wähler konnte die CDU überzeugen.

SSW gewinnt Wähler von SPD, Grünen und FDP

Als Minderheiten-Partei ist der SSW von der Fünf-Prozent-Klausel eigentlich befreit. Nach den bisherigen Hochrechnungen hätte es diese Befreiung in diesem Jahr aber gar nicht gebraucht. Der SSW kommt bisher auf 5,7 Prozent. Auch die Minderheiten-Partei hat Zulauf von anderen Wählern bekommen. 16.000 Wählerinnen und Wähler entschieden sich lieber für den SSW als für die SPD. Von Grünen und FDP gab es jeweils 5.000. Und auch der SSW konnte immerhin 6.000 Nicht-Wähler für sich gewinnen.

AfD-Wähler entscheiden sich für CDU und FDP

Der Einzug in den Landtag ist für die AfD wohl vorerst Geschichte. Die Partei erreicht nach bisherigen Hochrechnungen keine fünf Prozent. Auch sie mussten Wählerinnen und Wähler abtreten: 7.000 an die CDU und 6.000 an die FDP.

Für die Analyse schätzt Infratest dimap die ungefähren Wählerbewegungen im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl. Die Schätzergebnisse sind auf jeweils 1.000 Stimmen gerundet. Diese Analyse gibt den Stand von etwa 20.00 Uhr wider.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Schleswig-Holstein