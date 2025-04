Stand: 28.04.2025 10:40 Uhr

Vorhersage Schleswig-Holstein

Heute Nachmittag bei wenigen Wolken reichlich Sonnenschein und trocken. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. In der Nacht Durchzug von Wolkenfeldern, teils gering bewölkt bis klar und trocken. Zum Morgen hin Nebel und Hochnebel möglich. Tiefstwerte 9 bis 5 Grad.

Norddeutschland liegt in einer ausgeprägten Hochdruckzone, die sich von England über Polen bis zum Schwarzen Meer erstreckt.

Heute Nachmittag viel Sonnenschein, zeitweise Durchzug dünner oder lockerer Wolken, dabei trocken. Erwärmung auf Höchstwerte von 18 Grad in Niebüll bis 21 Grad in Geesthacht, im Seewind an den Küsten maximal 15 bis 18 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 12 Grad in Hörnum bis 19 Grad in Mölln.

In der Nacht zum Dienstag Durchzug von Wolkenfeldern, teils gering bewölkt bis klar und trocken. Zum Morgen hin Nebel und Hochnebel möglich. Tiefstwerte 9 Grad auf den Inseln bis 5 Grad in Grambek. Schwacher, an der See teils mäßiger Wind aus West bis Nordwest.

Am Dienstag nach Nebel oder Hochnebel heiter bis wolkig und trocken. Höchstwerte 18 Grad in Leck bis 21 Grad in Lauenburg/Elbe, an der Nordseeküste 14 bis 17 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zum Mittwoch teils gering bewölkt, teils wolkig und stellenweise Nebel oder Hochnebel, trocken. Tiefstwerte 10 bis 7 Grad, teils leicht darunter. Schwacher, an der Ostsee teils mäßiger West- bis Nordwestwind.

Am Mittwoch nach Nebel oder Hochnebel neben längerem Sonnenschein gelegentlich ein paar Wolken, trocken. Höchstwerte 17 bis 21 Grad, an der Nordseeküste 14 bis 16 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus vorwiegend westlichen Richtungen.

Am Donnerstag (1. Mai) heiter oder sonnig, zeitweise Wolkenfelder und trocken. Erwärmung auf 19 bis 23 Grad, im Seewind kühler mit 15 bis 18 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.