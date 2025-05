Co-Trainer Eggert verlässt SG Flensburg-Handewitt Stand: 08.05.2025 13:32 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss sich nach einem neuen Assistenten für Chefcoach Ales Pajovic umsehen. Anders Eggert verlässt den Club. Wohin es den Dänen zieht, ist bisher nicht bekannt.

Der 42 Jahre alte Däne wird den Chefposten bei einem noch unbekannten Club antreten. Eggert war elf Jahre als Spieler für die SG aktiv und wurde in dieser Zeit zu einer Club-Legende. Zur Saison 2024/2025 hatte er seinen Posten als Assistent von Nicolej Krickau angetreten. Nach der Trennung von seinem Landsmann stand der frühere Linksaußen in der Verantwortung, ehe Ales Pajovic übernahm.

"Es ist für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen." Anders Eggert

"Es tut doppelt weh, die SG ein zweites Mal zu verlassen. Denn ich liebe es, hier zu sein, und es war für mich eine große Freude, wieder ein Teil von ihr zu sein. Der Verein hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, und ich fühle mich hier schon immer sehr wohl. Jedoch ist es jetzt für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen", erklärte Eggert.

SG-Geschäftsführer Glandorf will Markt sondieren

"Es ist immer eine Freude, mit 'Eggi' zusammenzuarbeiten, und wir hätten das auch gerne weitergemacht", sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf. "Er hat bei uns in dem einen Jahr viel miterleben können und sich und die SG weiterentwickelt. Wir haben alle vollstes Verständnis dafür, dass er den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn gehen möchte und legen ihm da natürlich keine Steine in den Weg."

Einen Nachfolger kann Glandorf noch nicht präsentieren. "Wir sondieren jetzt den Markt und sind im engen Austausch mit 'Pajo', um einen passenden Kandidaten zu finden", so der ehemalige deutsche Nationalspieler.

