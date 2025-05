Rader Hochbrücke: Fahrbahn Richtung Norden am Wochenende gesperrt Stand: 08.05.2025 12:15 Uhr Für den Neubau der Rader Hochbrücke muss die A7 gesperrt werden - unter anderem an diesem und am nächsten Wochenende. Die Autobahn wird auf sechs Spuren erweitert. Ein Überblick über die Umleitungen.

Autofahrer, die über die Rader Hochbrücke (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fahren wollen, müssen am Wochenende wieder mit Verzögerungen rechnen. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Weil im Zuge des Ersatzneubaus der Brücke die Fahrbahnmarkierungen erneuert werden müssen, werden nachts Fahrbahnen gesperrt - an diesem und am kommenden Wochenende. Im Zuge des Neubaus der Rader Hochbrücke wird die A7 wird zwischen dem Kreuz Rendsburg und der nördlich des Kanals gelegenen Anschlussstelle Büdelsdorf auf sechs Spuren erweitert.

Sperrung der Richtungsfahrbahn Nord von Sonnabend, 10. Mai, auf Sonntag, 11. Mai

von 19 bis 6 Uhr

zwischen dem AK Rendsburg (7) und AS Büdelsdorf (8)

Sperrungen der Anschlussstelle ab 18 Uhr

Sperrung der Richtungsfahrbahn Süd von Sonnabend, 17. Mai, auf Sonntag, 18. Mai

von 19 bis 6 Uhr

zwischen der AS Büdelsdorf (8) und dem AK Rendsburg (7)

Sperrungen der Anschlussstelle ab 18 Uhr

Umleitungen

ab dem AK Rendsburg (9) in Richtung Norden über die Bedarfsumleitung U57 bis zur AS Rendsburg / Büdelsdorf (8) zurück auf die A7 Richtung Norden / Flensburg

ab der AS Rendsburg / Büdelsdorf (8) in Richtung Süden über die Bedarfsumleitung U54 bis zum AK Rendsburg (9) zurück auf die A7 Richtung Süden / Hamburg

Der Hauptfahrstreifen auf der Richtungsfahrbahn Nord wird zu folgenden Zeiten gesperrt

in den Nächten vom 8.5. bis zum 10.5.25

in den Nächten vom 12.5. bis 17.5.25

jeweils von 20:00 bis 5:00 Uhr

Umleitungen

Fahrzeuge unter vier Meter: Kanaltunnel Rendsburg

Fahrzeuge über vier Meter: über die A210 bis zum Autobahnkreuz Kiel West auf die B76, die B77 weiter bis zur AS Schleswig / Jagel (6) zurück auf die A7 Richtung Norden.

Großraum- und Schwerlastverkehre (GST): Durchfahrt grundsätzlich mit einer Breite von 4,50 Meter durchgängig möglich

Neubau entsteht seit 2023

Der Hintergrund für die Arbeiten: Die alte Rader Hochbrücke soll nur noch bis 2026 genutzt werden. Die Arbeiten für den Neubau laufen seit April 2023. Die neue Brücke soll sechsspurig werden, weshalb auch die A7 zwischen dem Kreuz Rendsburg und der nördlich des Kanals gelegenen Anschlussstelle Büdelsdorf auf sechs Spuren erweitert wird. Der Verkehr über die alte Brücke läuft über verengte Spuren.

Alte Brücke soll komplett abgerissen werden

Ende 2026 soll das erste Teilbauwerk fertig sein. Dann wird der Verkehr über den Neubau geführt, die alte Brücke komplett abgerissen und der zweite Teil der 1.500 Meter langen Querung bis 2030 errichtet.

