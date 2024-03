Schnell, verlässlich, regional: Das bietet die neue NDR SH App Was passiert in meiner Region, was ist heute wichtig, welche Folgen haben politische Entscheidungen? Antworten finden Sie schnell, verständlich und kompakt in der neuen NDR SH App.

In der NDR Schleswig-Holstein App ist seit dem 6. März einiges anders. Wir haben sie gründlich überarbeitet. Die NDR SH App präsentiert sich in einem neuen Look, hat neue Funktionen und ist neu sortiert. Ob in der Kaffee-Küche, der Bahn oder im Homeoffice, mit uns sind Sie bestens informiert. In der NDR SH App bündeln wir die wichtigsten Informationen aus Schleswig-Holstein auf einen Blick - schnell, übersichtlich, verständlich und hintergründig.

"Meine Region" jetzt als Filter-Option

Mit der NDR SH App erfahren Sie ab sofort, was gerade in ihrer Umgebung passiert. Dafür gibt es nun den Bereich "Meine Region". Hier können Sie Regionen über ein Menü auswählen. So erhalten Sie die wichtigsten regionalen Nachrichten, Videos und Nachrichten als Audio direkt aus Ihrer Umgebung. Unsere Regionalstudios in Flensburg, Heide, Norderstedt, Kiel und Lübeck versorgen Sie täglich mit Nachrichten. Wählen Sie dazu einfach Ihre Region in der NDR Schleswig-Holstein App aus.

Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Push-Mitteilungen und Sprachnachrichten - immer in Verbindung bleiben

Wenn Sie über die wichtigsten Nachrichten aus unserem Bundesland immer schnell informiert sein wollen, nutzen Sie gerne unsere Push-Mitteilungen. Mit dem Messenger im Bereich "Mitmachen" bleiben Sie mit uns jederzeit in Kontakt: Chatten mit den Moderatoren, Sprachnachrichten schicken, Staus melden und sowie Bilder und Audios hochladen. Nehmen Sie ganz einfach an Gewinnspielen teil oder stellen Sie Fragen zum Programm.

NDR 1 Welle Nord im Livestream hören

Die App bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, NDR 1 Welle Nord im Livestream anzuhören. So haben Sie Zugriff auf Ihre Lieblingsmusik - egal, wo Sie sind. Mit einem regionalen Filter können Sie sich zudem zwischen den fünf Livestreams unserer regionalen Studios entscheiden.



Das Schleswig-Holstein Magazin ist dort, wo Sie gerade sind

Sie haben eine Sendung verpasst? Videos aus dem Schleswig-Holstein Magazinund unserer Sendung Schleswig-Holstein 18:00können Sie in der App jederzeit anschauen. Auch die kompletten Sendungen sind abrufbar - übersichtlich, praktisch und informativ zu finden am unteren Rand hinter dem Button "Audio & Video".

Weitere Funktionen: Das bietet die neue NDR SH App

Die neue Nutzer-Oberfläche der NDR SH App bietet Ihnen noch viele weitere praktische Möglichkeiten.



Schlagzeilen: Hier finden Sie die wichtigsten aktuellen Nachrichten im praktischen Slider.

Mehr Infos: Mit unseren Kurznachrichten bekommen Sie zusätzlich zu unseren Berichten einen Überblick, was in Schleswig-Holstein noch Wichtiges geschehen ist.

Mit unseren Kurznachrichten bekommen Sie zusätzlich zu unseren Berichten einen Überblick, was in Schleswig-Holstein noch Wichtiges geschehen ist. Senden Sie eine direkte Sprachnachricht ins Studio oder chatten Sie mit unseren Moderatorinnen und Moderatoren.

ins Studio oder chatten Sie mit unseren Moderatorinnen und Moderatoren. Ändern Sie die Schriftgröße in Artikeln für Ihren persönlichen Lese-Vorteil.

für Ihren persönlichen Lese-Vorteil. Senden Sie uns Fotos aus Schleswig-Holstein. Wenn Sie Glück haben, werden diese in unserer wöchentlichen Galerie in Web und App veröffentlicht.

Die App unterstützt auch den Dark Mode

Merkliste: Sie wollen einen interessanten Artikel später in Ruhe lesen? Setzen Sie ihn auf die Merkliste oder teilen Sie ihn mit Freunden.

Wie installiere ich die NDR SH App?

Downloaden Sie jetzt die NDR Schleswig-Holstein App aus Ihrem App-Store. Falls Sie die alte App bereits installiert haben, benötigt sie lediglich ein Update. Dann warten Sie auf die automatische Aktualisierung Ihrer App oder wählen Sie im App Store die Option "Aktualisieren".

Aktualisieren Sie Ihre NDR SH App im App Store, denn die alte Version wird ab 20. März nicht mehr unterstützt.

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Hier kommen Sie zu den App-Stores, in denen sie die NDR SH App kostenlos downloaden können:

Ihre Meinung zählt! Geben Sie uns Feedback zur neuen NDR SH App

Ihre Bedürfnisse sind uns wichtig. Deswegen haben wir unsere neue NDR SH App auf Basis von Nutzerbefragungen konzipiert. Haben Sie Kritik oder Anregungen? Schreiben Sie uns gerne!

Hilfe bei Fragen zur App

Wir haben in der Entwicklung möglichst alle denkbaren Nutzungsszenarien durchgespielt. Manche Fehler zeigen sich aber leider erst nach dem Veröffentlichen einer neuen App-Version. Daher freuen wir uns über Ihre Nachricht und bitten, mögliche Bugs zu entschuldigen. Sie werden so schnell wie möglich beseitigt.

Die NDR SH App funktioniert bei Ihnen nicht oder Sie haben andere Fragen zur App? Die Antworten finden Sie in unserem FAQ. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an app.sh@ndr.de.

