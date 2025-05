Stand: 09.05.2025 07:52 Uhr Explosion in Altgalendorf: Gasheizung verursacht Kellerbrand

In Altgalendorf im Kreis Ostholstein ist am Donnerstagabend (8.5.) eine Gasheizung in einem Wohnhaus explodiert. Die Feuerwehr war nach Angaben der Leitstelle mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Löschen mussten sie aber nicht. Bei der Explosion war die Wasserleitung abgerissen und löschte den Brand selbst. Die Feuerwehr musste das Wasser mit Pumpen aus dem Keller befördern. Verletzt wurde niemand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein