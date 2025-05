Hofcafés Schleswig-Holstein: Ausflugsziele zu Kaffee und Kuchen Stand: 02.05.2025 10:37 Uhr Zwischen Ost- und Nordseeküste bieten mehr als 30 Cafés ein bäuerliches Ambiente mit selbstgemachten Leckereien. Eine Übersicht schöner Hofcafés in Ihrer Nähe.

Ob Apfelschnitte, Backpflaumentorte oder Trümmertorte - mehr als 30 Bauerncafés in Schleswig-Holstein laden zum Schlemmen ein. In schönen alten Höfen öffnen ie idyllischen Cafés, in denen gemütlich frischgebrühter Kaffee getrunken oder hausgebackener Kuchen vernascht werden kann.

Der folgende Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Öffnungszeiten können abweichen oder kurzfristig durch die Betriebe geändert werden. Die aktuellen Öffnungszeiten können am besten den Websites der Hofcafés entnommen werden.

Kreis Dithmarschen

Gudendorf: Dithmarscher Gänsemarkt, April-Dezember: Dienstag-Sonntag von 10-19 Uhr, Adresse: Hauptstraße 1

Kreis Herzogtum Lauenburg

Buchholz: Frucht-Café auf Lödings Bauernhof am See, bis Ende April: Freitag und Sonnabend von 9-16 Uhr, Mai-Juni: Freitag-Sonntag von 11-18 Uhr, Juli-September: täglich von 9-18 Uhr, Adresse: Auf dem Ortskampe 1

Duvensee: Café uppen Barg, bis Ostern: Sonnabend ab 13 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, April-Oktober: Mittwoch-Sonntag ab 13 Uhr, November-März: Samstag-Sonntag ab 13 Uhr, Adresse: Bergrade 4

Salem: Hof Kaiser, Adresse: Seestraße 58, Dienstag-Freitag von 10-17 Uhr, Sonnabend und Sonntag: 9-17.30 Uhr

Schiphorst: Alter Haferkasten, März-Oktober: Samstag-Sonntag von 14-18 Uhr, November-Dezember und Februar: Sonntag von 14-18 Uhr, Adresse: Hauptstraße 26

Seedorf: Himbeerplantage Wulff, Juni-August: täglich 9-18 Uhr, Adresse: Dorfstraße 17

Seedorf-Groß Zecher: Restaurant & Café Zur Kutscherscheune auf dem Gut Groß Zecher, März-April: Donnerstag-Sonnabend von 12-21 Uhr und Sonntag von 12-18 Uhr, Mai-September: Mittwoch-Sonnabend von 12-21 Uhr und Sonntag von 12-18 Uhr, Oktober-November: Donnerstag-Sonnabend von 12-21 Uhr und Sonntag von 12-18 Uhr, Adresse: Lindenallee 15

Kittlitz: Dielencafé zum Kittlitzer Hofsee, November-April: Mittwoch-Sonnabend von 13-18 Uhr und Sonntag 9.30-18 Uhr, Mai-Oktober: Mittwoch-Sonnabend von 13-18 Uhr und Sonntag von 9.30-18 Uhr, Adresse: Dorfstraße 40

Kreis Nordfriesland

Oster-Ohrstedt: Backensholzer Hof, Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 16 Uhr, Adresse: Schwabstedter Damm 10

Kreis Ostholstein

Ahrensbök: Steffens Bauernhof-Eis, Ende März-Anfang Oktober: Samstag-Sonntag von 12.30-18 Uhr, Adresse: Langendamm 3

Bösdorf: Bauernhofcafé am Dodauer Forst, März-Oktober: Samstag-Sonntag von 14-17 Uhr, Adresse: Friedrichshof 1

Malkwitz: Feldcafé auf dem Obst & Weingut Ingenhof, Ostern-Oktober: täglich von 9-19 Uhr, Adresse: Dorfstraße 19

Grömitz: Bauerncafé auf dem Obsthof Schneekloth, April: Mittwoch-Montag von 14-18 Uhr, Mai: Donnerstag-Sonntag von 14-18 Uhr, Juni: täglich 14-18 Uhr, ab Juli: täglich 9-18 Uhr, Adresse: Pappelhof 6a

Grömitz: Café zum Ziegelhof auf dem Hof Mougin, März: Freitag-Dienstag von 13-18 Uhr, April-Oktober: täglich von 13-18 Uhr; 2. Weihnachtstag-Anfang Januar: täglich von 13-18 Uhr, Adresse: Ziegelhof 2

Grömitz-Grönwohldshorst: Hofladen Klostersee, November-Ende März: Montag-Freitag von 10-17 Uhr und Sonnabend 9-16 Uhr, April-Oktober: Montag-Sonnabend von 9-18 Uhr, Adresse: Klostersee 1

Fehmarn-Klausdorf: Hofcafé Klausdorf & Hofladen, April-Anfang November: täglich von 7-18 Uhr, Adresse: Dorfstraße 30

Fehmarn: Hofcafé Bisdorf, Ostern-Oktober: täglich von 14-18 Uhr, Adresse: Bisdorf 15

Appen: Almthof Erlebnisbauernhof und Café, Sommer: Donnerstag-Freitag von 14-18 Uhr und Sonnabend-Sonntag von 10-18 Uhr, Adresse: Almtweg 37

Groß Nordende: Plantenhoff Café, Ganzjährig geöffnet: täglich von 14-18 Uhr, Dienstag Ruhetag, Adresse: Dorfstraße 69

Holm: Rißler-Hof Café & Bleibe, Ganzjährig geöffnet: Donnerstag-Sonntag von 14-18 Uhr, Adresse: Im Ort 16

Kreis Plön

Passade: Himbeer-Café, Juni: Sonnabend-Sonntag von 14-18 Uhr, Juli-Mitte August: täglich von 14-18 Uhr, Adresse: Moorhörn

Neu-Schönberg: Heuer’s Café, April-Oktober: täglich von 13-18 Uhr, Dezember-März: Mittwoch-Sonntag von 13-17.30 Uhr, Adresse: Strandstraße 263

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Loop: Looper Antik & Café, Ganzjährig geöffnet: Donnerstag-Freitag von 14-17 Uhr und Sonnabend-Sonntag von 13-17 Uhr, Adresse: Hauptstraße 10

Aukrug: Alte Kaffeewirtschaft Aukrug, Freitag-Sonntag von 13-17.30 Uhr, Adresse: Hauptstraße 39

Fleckeby: Kunst-Café Fleckeby, März-Dezember: Sonnabend-Mittwoch von 14-18 Uhr, Adresse: Auf der Höhe 10

Bovenau: Erdbeer- und Himbeerhof Steinwehr, Adresse: Steinwehr 20

Rendsburg: Café Marienhof, ab Ende Mai: Mittwoch ab 10 Uhr, Donnerstag-Freitag ab 13.30 Uhr und Sonnabend ab 10 Uhr, Adresse: Kronwerker Moor 4

Padenstedt: Café Altes Rauchhaus, Ganzjährig geöffnet (außer Ende Dezember-Januar): Sonnabend-Sonntag von 13-18 Uhr, Adresse: Kleinredder 1

Westensee: Hofcafé auf dem Gut Deutsch-Nienhof, Sonnabend-Sonntag von 10-17 Uhr, Adresse: Deutsch-Nienhof

Steinberg: Gut Oestergaard, April-September, Adresse: Oestergaard 2

Maasholm: Landhaus Café & Bistro auf Gut Oehe, April-Oktober: Mittwoch bis Sonnabend von 12-17 Uhr, Adresse: Oehe 1a

Jübek: Café mit Sti(e)l, Dienstag bis Freitag von 14-18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 10-12.30 und 14-18 Uhr, Adresse: Große Straße 52

Kreis Segeberg

Heidmühlen: Landcafé Mühlenholz, Ganzjährig geöffnet: Sonnabend-Sonntag von 13.30-18 Uhr, Adresse: Mühlenholz 4

Hartenholm: Hofcafé Büge, Ganzjährig geöffnet: Dienstag-Sonnabend von 9-17.30 Uhr und Sonntag von 9-13 Uhr, Adresse: Hofstraße 2

Rohlstorf-Quaal: Café Ehrgarten, April-September: Freitag-Sonntag von 14-18 Uhr, Oktober-November: Sonnabend-Sonntag von 14-18 Uhr, Adresse: Immrader Weg 2

Ellerau: Landhaus Saggau, Ganzjährig geöffnet (außer von Mitte Dezember-Mitte Januar): Freitag von 8.30-12.30 und von 14-18 Uhr, Sonnabend-Sonntag von 8.30-18 Uhr, Adresse: Dreiüm 29

Groß Niendorf: Hof-Café, März-Ende Oktober: Sonnabend-Sonntag von 14-17.30 Uhr, Adresse: Dorfstraße 29

Kreis Steinburg

Willenscharen-Brokstedt: Hof Ansgarius, Sonntag von 12-17 Uhr, Adresse: Am Wallberg 2

Kreis Stormarn

Brunsbek-Langelohe: Britta’s Dielen Café, Ostern-November: Sonntag und Feiertag von 13-18 Uhr, Adresse: Hauptstraße 1

Barsbüttel: Scheunen Café Bernekehof, Mai-August und Dezember: Sonnabend-Sonntag, Adresse: Rähnwischredder 5

