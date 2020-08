Sendedatum: 07.09.2020 07:40 Uhr

Werden Sie die "Leuchte des Morgens"

Wenn es um Norddeutschland geht, sind unsere Morgenmoderatoren Horst Hoof und Mandy Schmidt äußerst aufgeweckt. Beide haben die NDR Quizshow gewonnen und dürfen sich nun "Leuchte des Nordens" nennen. Doch auf ihren Pokalen wollen sich die beiden nicht ausruhen. Fordern Sie Horst und Mandy heraus - werden Sie unsere "Leuchte des Morgens"!

Fünf Fragen in 30 Sekunden - und Sie entscheiden, ob Sie gegen Horst Hoof oder Mandy Schmidt antreten wollen. Wie heißt der größte Berg in Schleswig-Holstein? Welches ist die Kreisstadt von Ostholstein? Welche Farben sind in unserer Landesfahne? Testen Sie Horsts und Mandys Wissen - zu gewinnen gibt es unser Bescheidwisser-Paket jeden Tag bei Horst und Mandy am Morgen um kurz nach halb acht - bewerben können Sie sich schon hier.

