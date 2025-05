Stand: 08.05.2025 21:11 Uhr Finanzminster in Kiel: Wie wird das Sondervermögen verteilt?

Bis Freitag (9.5.) tagen die Finanzministerinnen und -minister der Bundesländer in Kiel. Eines der Hauptthemen dabei ist das Sondervermögen - die Bundesregierung will 100 Milliarden Euro an die Länder verteilen. Mit in der Landeshauptstadt dabei ist seit Donnerstagabend auch der neue Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Er sagte, es sei sein Anspruch, die Mittel aus dem Sondervermögen schnell zu investieren. Bund und Länder würden das miteinander besprechen. Dafür müssten die Länder aber schnell eine Klarheit unter sich haben, wie die 100 Milliarden Euro verteilt werden sollen, so Klingbeil. Was bei der Konferenz beschlossen wird, wollen die Bundes- und die Landesfinanzminister am Freitagmittag mitteilen.

