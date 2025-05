Nein. Die stationären und mobilen Kontrollen könnten jedoch etwas häufiger als bisher erfolgen. Bereits seit September 2024 steht die Bundespolizei direkt an verschiedenen Übergängen, allerdings jeweils nur für einzelne Stunden und häufig werden Fahrzeuge durchgewunken. Dobrindt hat eine schrittweise Ausweitung der Kontrollen angekündigt. Noch ist unklar, ob an bestimmten Grenzen Schwerpunkte gesetzt werden.

Nichts. Seit 2016 kontrolliert Dänemark rund um die Uhr drei der größeren Übergänge: Derzeit sind dies Ellund-Frøslev an der A7, Kupfermühle-Kruså an der B200 sowie Harrislee-Padborg (alle Kreis Schleswig-Flensburg). An zehn weiteren Übergängen, darunter auch an der B5 in Süderlügum-Sæd, sind nur gelegentlich Kontrollen zu erwarten.