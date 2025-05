Stand: 09.05.2025 06:59 Uhr Wissenschaftler von Kieler Uni zum Leopoldina-Mitglied ernannt

Thomas Bosch, Professor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), ist zum Leopoldina-Mitglied ernannt worden. Das teilte die Hochschule mit. Die Nationale Akademie der Wissenschaft ehrt damit Boschs wissenschaftlichen Erfolge unter anderem in der Metaorganismus-Forschung an der Kieler Uni. Mit der Berufung von Bosch bekräftigt die Leopoldina die prägende Rolle, die der Wissenschaftler seit vielen Jahren spiele, sagt CAU-Vizepräsident Eckhard Quandt.

Die Leopoldina in Halle (Saale) gehört zu den renommiertesten Gelehrtengesellschaften und soll die deutsche Wissenschaft in internationalen Gremien vertreten. In der Vergangenheit sind auch schon Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Alexander von Humboldt oder Max Planck ernannt worden.

