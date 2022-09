Stand: 12.09.2022 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Toter bei Brand in Flensburg

Bei einem Feuer in einem Haus in der Glücksburger Straße in Flensburg haben die Einsatzkräfte am Sonntag einen toten Mann gefunden. Das teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehr am frühen Abend eintraf, brannte es im Dachstuhl. Wie der Mann ums Leben kam, ist noch unklar. Das Feuer war nach knapp zwei Stunden gelöscht. Die Ursache dafür ist ebenfalls noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 06:00 Uhr

NordBau-Organisatoren ziehen positives Fazit

Mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher kamen in diesem Jahr zur Fachmesse NordBau in Neumünster. Besonders großes Interesse gab es laut Messeleitung unter anderem beim Sonderthema Energie-Einsparung. Zahlreiche Interessierte nutzen demnach die Beratungsangebote der Verbraucherzentrale und informierten sich bei Händlern und Herstellern über moderne Heizsysteme. Auch das Bauen und Ausbauen mit Holz gehörte zu den Schwerpunkten der 67. NordBau. Die 590 Ausstellenden mussten laut Veranstalter viele konkrete Fragen beantworten. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 06:00 Uhr

Digitale Woche Kiel gestartet

Am Sonntagabend ist die Digitale Woche Kiel eröffnet worden. Es stehen Vorträge und Workshops etwa zu den Themen künstliche Intelligenz, IT-Sicherheit und digitale Bildung an. An einem Lego-Stadtmodell werden digitale Lösungen für Probleme der Stadt vorgestellt. Dazu zählen Mülleimer, die automatisch ihren Füllstand an die Stadtreinigung melden, und Ampelschaltungen, die sich in Echtzeit an den Verkehr anpassen. Mitmachen kann jeder und fast alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Die Digitale Woche läuft noch bis kommenden Sonnabend. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 06:00 Uhr

Schwerer Unfall auf der A7

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 in Höhe des Parkplatzes Lottorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden drei Menschen verletzt. Nach Angaben der Autobahnpolizei Schuby hatte ein Autofahrer am Mittag beim Überholen in Fahrtrichtung Norden ein Auto touchiert und dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er prallte nach rechts in die Leitplanke und anschließend erneut mit dem zweiten Auto zusammen. Ein Mensch wurde dabei schwer, zwei weitere Menschen leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2022 18:00 Uhr

Wetter: Nebel, Sonne und Wolke

Der Tag startet vielerorts mit Nebelfeldern. Nachdem diese sich aufgelöst haben, scheint die Sonne - doch von der Nordsee breiten sich im Tagesverlauf dichtere Wolken aus. An der Westküste und in Nordfriesland ist Regen möglich. Die Temperaturen klettern auf 18 Grad auf Fehmarn und 22 Grad in Geesthacht. In der Nacht zu Dienstag breitet sich der Regen weiter aus. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 06:00 Uhr

