Wesseln: Frau findet Leiche in Straßengraben

In Wesseln (Kreis Dithmarschen) hat eine Frau am Sonnabend (10.5.) eine Leiche entdeckt. Wie die Polizei bestätigte, fand sie den bereits verwesten Körper in einem Graben neben einem Supermarkt. Daraufhin wählte die Passantin den Notruf. Die Kriminalpolizei sperrte den Fundort an der Straße "Am Ruthenstrom" vorübergehend ab. Die Ermittlungen laufen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen