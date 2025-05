Stand: 11.05.2025 15:44 Uhr Demos gegen Rechtextremismus im Norden

In Kiel, Flensburg, Lübeck, Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Hamburg sind am Sonntag (11.5.) Menschen auf die Straße gegangen, um sich gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot auszusprechen. In Flensburg versammelten sich etwa 250 Menschen an der Hafenspitze. In Schleswig liefen etwa 150 Demonstranten zum Capitolplatz. In Lübeck versammelten sich etwa 350 Teilnehmer auf dem Marktplatz. Auch in vielen anderen deutschen Orten liefen Demonstrationen. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen. Die zentrale Kundgebung fand am Nachmittag vor dem Brandenburger Tor in Berlin statt.

Archiv 4 Min Nachrichten 17:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2025 | 16:00 Uhr