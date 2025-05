Stand: 09.05.2025 15:44 Uhr 5.000 Euro Spende für das Frauenhaus in Schwarzenbek

Das Frauenhaus in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Freitag (9.5.) eine Spende in Höhe von 5.000 Euro von der Buhck Gruppe bekommen. Das teilte Vera Zingarini vom Verein "Hilfe für Frauen in Not" aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit. Beim Komposttag und Frühlingsmarkt am 5. April bei Buhck in Wiershop (ebenfalls Kreis Herzogtum Lauenburg) wurde Grünschnittkompost gegen eine Spende für das Frauenhaus ausgegeben. Dabei ist diese Summe zusammengekommen, über die sie sich sehr gefreut habe, so Zingarini. Das Geld werde unter anderem für Ausflüge und Spielsachen verwendet, damit die Kinder der Frauen sich wohlfühlen.

