Künstliche Intelligenz und "Big Tech" im Fokus bei Digitaler Woche 2025 Stand: 09.05.2025 19:57 Uhr Vom 10. bis 16. Mai wird Kiel wieder zu einem Hotspot für digitale Themen, Innovationen und Trends in Schleswig-Holstein. Besonders Themen rund um Künstliche Intelligenz stehen bei der Digitalen Woche im Mittelpunkt.

von Kevin Bieler

An insgesamt vier Standorten der Digitalen Woche verteilt in der ganzen Landeshauptstadt können Besucher und Besucherinnen von Sonnabend an bei Vorträgen, Workshops oder auch bei Diskussionen ihr Wissen teilen und von anderen Menschen aus der digitalen Welt lernen. Dabei spielen nach Angaben der Veranstalter aktuelle Themen rund um "Big Tech" eine große Rolle.

So will Zukunftsforscher Tristan Horx zur Eröffnungdie Entwicklung hin zu eigenen Digitalangeboten aus Europa vorstellen. Beim Vortrag "Big Tech muss weg" am Montagabend (12.5.) doziert Medienwissenschaftler Dr. Martin Andree zu den Big-Tech-Konzernen aus den USA und China und deren Rolle in der medialen Öffentlichkeit.

Digitale Woche 2025 in Kiel: Veranstaltungen an mehreren Orten

Viele Programmpunkte der diesjährigen Digitalen Woche finden am "InnoPier" beim Kleinen Kiel am Martensdamm statt. Die Seeburg ist zudem der Ort für Workshops, das Wissenschaftszentrum für Konferenzen und das Café COBL by opencampus richtet sich an jüngere Besucher und Besucherinnen. Ganz neu dabei ist das #futureSplash. Dabei handelt es sich laut Veranstalter um ein Jugend-Digital-Festival im Segelcamp an der Kiellinie, das Schülerinnen und Schüler an zwei Tagen zum Lernen, Mitmachen und Ausprobieren einlädt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 09.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Onlinemedien Kiel