Stand: 11.05.2025 15:33 Uhr Tödlicher Streit in Neumünster: Mann sitzt in U-Haft

Nach einem tödlichen Streit in Neumünster sitzt nun ein 39 Jahre alter Mann wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Am Freitagabend war es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, er endete tödlich. Nach Angaben der Polizei gerieten um kurz nach 22 Uhr ein 34-Jähriger und ein 39-Jähriger aneinander. Der 34-Jährige starb bei der Auseinandersetzung. Der andere Mann wurde festgenommen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster