Kiel: Kampfmittelräumdienst entschärft auch zweiten Blindgänger Stand: 11.05.2025 12:39 Uhr Nach der Entschärfung des ersten Blindgängers am Sonntagmorgen ist es den Experten nun geglückt auch die zweite Fliegerbombe in Kiel unschädlich zu machen.

Im Kieler Stadtteil Wellingdorf ist am Sonntag der zweiten Blindgänger entschärft worden. Bevor der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung Fliegerbombe begann, mussten etwa 1.300 Anwohner ihre Häuser verlassen. Betroffen waren mehr als 800 Haushalte in den Kieler Stadtteilen Ellerbek und Wellingdorf, außerdem die im Sperrbereich liegenden Kleingärten. Für die Anwohner stand eine Ersatzunterkunft in der Sporthalle der Ellerbeker Schule im Klausdorfer Weg 62 in Kiel bereit.

Blindgänger wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt

Die britische 250-Kilo-Weltkriegsbombe lag laut Stadt auf einem Grundstück in der Nähe des südlichen Endes des Stadtrat-Hahn-Parks. Der Blindgänger wurde bei Sondierungsarbeiten gefunden und hatte einen Zünder.

Erste Entschärfung am Sonntagmorgen erfolgreich

Bereits am Sonntagmorgen war in Kiel-Meimersdorf die erste Fliegerbombe entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, begann die Entschärfung um kurz nach 8.30 Uhr , nach 40 Minuten war die Bombe unschädlich. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben, Anwohner durften zurück in ihre Häuser. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger lag auf einer landwirtschaftlichen Fläche in der Nähe des Rangierbahnhofs. Er wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt.

