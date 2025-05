Klingbeil in Husum: Scharfe Kritik von der SPD-Basis in SH Stand: 11.05.2025 12:41 Uhr Nachdem der Co-Bundesvorsitzende schon gestern in NRW hart attackiert wurde, fiel der Ton auch auf dem Parteitag der Nord-SPD teilweise rau aus.

von Constantin Gill und Vinetta Richter

Lars Klingbeil ahnte wohl schon, dass es auf dem SPD-Parteitag in Husum (Kreis Nordfriesland) eine lebhafte Diskussion werden würde. "Ich weiß, es sind turbulente Tage. Wir haben Euch viel abverlangt", sagte der neue Bundesvizekanzler und Finanzminister mit Blick auf den Koalitionsvertrag und die Regierungsbildung. In seiner Rede gestand er Fehler ein, hob aber auch die Erfolge der SPD hervor. Die Aufarbeitung des historisch schlechten Wahlergebnisses soll laut Klingbeil trotz Regierungsbeteiligung kommen: "Das verspreche ich euch, wir werden Konsequenzen aus diesem Ergebnis ziehen."

Jusos: SPD soll raus aus der Mitte

Und dann kamen die Jusos. Deren Landesvorsitzender Janis Schatte attackierte Klingbeil scharf und wies auf einen Satz aus dem SPD-Grundsatzprogramm hin: Die SPD sei eine "linke Volkspartei" - und eben nicht eine Partei der Mitte. Schon im Wahlkampf habe er es kaum ertragen können, so Schatte, dass die Partei den Rechtsextremen nach dem Mund geredet habe - gemeint ist die Asylpolitik.

Aus der Arbeitsgemeinschaft der Frauen kam Kritik am Umgang mit Co-Parteichefin Saskia Esken. Sie hatte keinen Posten im Bundeskabinett bekommen. Klingbeil dagegen wurde Finanzminister und Vizekanzler.

Politische Kampfansage - und dann schlug die Stimmung um

Die stellvertretende Juso-Vorsitzende Luana Marsau nannte es eine "politische Kampfansage von der Basis" - und forderte die Trennung von Parteivorsitz und Regierungsamt. Der "Tiefpunkt der Partei" dürfte nicht zum Höhepunkt der Karriere von Einzelnen sein, so Marsau. Andere sprachen bei Klingbeil vom "Architekten des Misserfolgs" bei der Bundestagswahl.

Was zuerst noch für lauten Jubel im Saal sorgte, stieß anderen übel auf: Sie kritisierten die persönlichen Angriffe und betonten die Erfolge der SPD - wie etwa das Sondervermögen zum Infrastrukturausbau. Der Ahrensburger Bürgermeister Eckart Boege bat Klingbeil um eine möglichst unbürokratische Umsetzung.

Bitte um Solidarität - auch innerhalb der SPD

Der Landtagsabgeordnete Thomas Hölck nahm Klingbeil in Schutz und stellte die Frage in den Raum: "Was wäre denn passiert, wenn die Regierung nicht zustande gekommen wäre?" Nur eine solidarische SPD könne den Menschen wirklich helfen, sagte er unter Applaus. Auch der langjährige Partei- und Fraktionschef Ralf Stegner sprang in die Bresche und warb für Solidarität - auch innerhalb der Partei. Denn: "Die Alternative dazu heißt rechts!"

Klingbeil hält das aus, bittet aber um Fairness

Um eine faire Diskussion bat am Ende auch Klingbeil selbst: "Lasst uns das bitte ohne persönliche Beleidigungen machen." Er verwahrte sich vor allem gegen den Vorwurf, die Partei habe rechtsextreme Narrative übernommen. Die kritische Diskussion, sagte Klingbeil, finde er aber gut und die halte er auch aus: "Das gehört zu meiner Jobbeschreibung."

In Empfang genommen wurde Klingbeil vor Beginn des Parteitags vom Bundestagsabgeordneten Tim Klüssendorf. Er wird als möglicher nächster Generalsekretär gehandelt. Ob das so ist, will Klüssendorf nicht beantworten: "Das müssen Sie den Parteivorsitzenden fragen."

Der blieb am Ende länger als geplant, um mitzudiskutieren, gab noch ein kurzes Statement ab und musste dann zügig zum nächsten Termin.

Landesvorstand mit schwachen Ergebnissen gewählt

Am Sonnabend (10.5.) hatte die Nord-SPD ihren Vorstand neu gewählt: Serpil Midyatli bleibt Vorsitzende. Die Delegierten wählten sie mit 61,19 Prozent erneut an die Spitze des Landesverbandes. Aber rund 32 Prozent stimmten gegen sie - ein spürbarer Rückschlag. Bereits 2023, nach der verlorenen Landtagswahl, hatte sie in Husum nur etwa 65 Prozent erhalten.

"Für mich ist es auf jeden Fall ein Auftrag, dass wir besser werden wollen mit klarer Sprache und mit einer klaren Haltung." Serpil Midyatli, Parteivorsitzende SPD Schleswig-Holstein

Auch Kämpfer verliert Stimmen - Venzke neue Stellvertreterin

Der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer wurde mit rund 78 Prozent der Stimmen als stellvertretender Vorsitzender bestätigt - ebenfalls ein schwächeres Ergebnis als 2023 (93 Prozent). Neu in der Parteiführung ist Maybrit Venzke von den Jusos aus Pinneberg, die ebenfalls zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde.

Im Herbst entscheidet eine Mitgliederbefragung, wer die SPD als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat in die Landtagswahl führt - Midyatli und Kämpfer treten gegeneinander an. Midyatli will ihr Wahlergebnis nicht als schleches Omen für die Urwahl sehen: Für sie sei es vielmehr ein Auftrag, die Partei besser zu machen - mit klarer Haltung und klarer Sprache.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Kreis Nordfriesland Husum