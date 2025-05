Stand: 09.05.2025 16:35 Uhr Baby aus Klinik entführt: Fast vier Jahre Haft für die Täterin

Eine 37-Jährige ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht Husum (Kreis Nordfriesland) zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Laut Richterin hatte die Frau im Dezember 2023 ein Neugeborenes aus dem Klinikum Nordfriesland in Husum entführt. Sie gab sich als Babyfotografin aus und bot Fotoshootings an. Als sie mit einem Säugling allein war, nahm sie das Kind mit. Die Polizei fand das Baby noch am selben Tag in ihrer Wohnung. Zusätzlich wurde die Frau wegen gewerbsmäßigen Betrugs in fünf Fällen und Fahrens ohne Führerschein zu einer Strafe von insgesamt drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

