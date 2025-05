Toter Buckelwal am Strand von St. Peter-Ording geborgen Stand: 11.05.2025 11:48 Uhr Er trieb offenbar schon länger tot im Wasser, bevor er am Strand von Sankt Peter Ording angespült wurde: Der Kadaver des Buckelwal-Bullen war bereits verwest.

Ein toter Buckelwal ist am Sonnabend am Strand von St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland) gefunden worden. Das teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein mit. Ein Seehundjäger hatte demnach das etwa zehn Meter lange Tier im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer gefunden - rund 800 Meter südlich der Seebrücke im Ortsteil Bad. Vermutlich wurde der Bulle am Samstagmorgen mit dem Hochwasser angespült. Der Kadaver war bereits verwest.

"Es berührt uns jedes Mal, wenn ein so großes Tier angespült wird"

Michael Kruse, der als Leiter der Nationalparkverwaltung vor Ort war, beschreibt die Situation als emotional, aber auch sehr professionell. "Es berührt uns jedes Mal, wenn ein so großes Tier angespült wird", sagte er. Etwa 150 Interessierte waren laut ihm tagsüber am Strand, um die Bergung zu beobachten. Der örtliche Seehundjäger und der Info-Ranger der Nationalparkverwaltung informierten vor Ort. Sie sicherten zudem das Bergungsgebiet ab.

Schnelle Zusammenarbeit vor Ort

Die Firma, die den Wal am Sonnabend barg, war sowieso schon vor Ort, da sie momentan die alte Strandbar abreißt. Deswegen konnte der Wal zügig vom Strand entfernt werden. Das tote Tier wurde in einen Container gehoben und in die Tierkörperverwertungsanlage nach Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) abtransportiert. "Von der ersten Sichtung bis zur geglückten Bergung verlief die Zusammenarbeit vor Ort routiniert und einwandfrei", so Michael Kruse der Bergungsmannschaft.

Erste Proben am Strand genommen

In Abstimmung mit dem Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) aus Büsum hatte der örtliche Seehundjäger den Wal zuvor vermessen und erste Proben genommen. Die sterblichen Überreste werden nun durch die Tierärztliche Hochschule Hannover weiter wissenschaftlich untersucht, um mehr über den Zustand des Tieres zu erfahren, und die Todesursache feststellen zu können. Die Ergebnisse dazu werden voraussichtlich erst in einigen Wochen vorliegen.

Gelegentliche Strandungen an der Nordseeküste

Immer mal wieder stranden Großwale an der Nordseeküste. Meistens biegen Pottwale auf ihren Wanderungen falsch ab. Im flachen Wasser der Nordseeküste versagen die Orientierungssinne der Tiefseebewohner, was zur Strandung führt. Buckelwale zählen zu den Bartenwalen und können eine Körpergröße von bis zu 15 Metern erreichen.

Wohl nicht der Wal aus Travemünde

Auch vor Travemünde wurde in der vergangenen Woche ein Buckelwal gesichtet. Vermutlich ist Tier dort auf der Suche nach neuen Jagdgründen. Nach Angaben von Michael Kruse sei es sehr unwahrscheinlich, dass es sich bei dem Tier in Sankt Peter Ording um den Buckelwal aus Travemünde handelt. Bereits am 20. Februar 2025 strandete im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ein toter Buckelwal vor der unbewohnten Insel Minsener.

