LNG-Terminal in Brunsbüttel soll gebaut werden

Um sich von russischem Gas unabhängiger zu machen, soll in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein Terminal für Flüssigerdgas entstehen. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Regierungserklärung gesagt. Damit möchte man eine sichere Energieversorgung des Landes gewährleisten, so Scholz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2022 12:00 Uhr

Bürgermeisterwahlen in Mölln und Eutin

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) und in Eutin (Kreis Ostholstein) sind die Menschen heute zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. In Eutin tritt Amtsinhaber Carsten Behnk (CDU) gegen zwei Mitbewerber an: Christoph Gehl (SPD) und Christoph Müller (parteilos). In Mölln bewerben sich vier Kandidaten um das Bürgermeisteramt: Verwaltungsexperte Ingo Schäper (SPD), Jan Frederik Schlie vom DRK Kreisverband, der Berufsberater Joachim Rumohr und der Zollbeamte Thomas Ebelt. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale offen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 853,8

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 1.426 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 26.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 853,8. Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 1.483,3, den niedrigsten Wert meldet der Kreis Pinneberg mit 561,4. Die Hospitalisierungsrate liegt unverändert bei 6,42. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 348 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2022 09:00 Uhr

Tausende demonstrieren in Kiel gegen den Ukraine-Krieg

Für Frieden und gegen Krieg - frei nach diesem Motto sind auf dem Kieler Rathausplatz nach Polizeiangaben mehr als 5.000 Menschen zu einer friedlichen Kundgebung zusammengekommen. Daran beteiligte sich ein breites Bündnis aus verschiedenen Parteien. Auch in St. Peter-Ording, Preetz, Eckernförde und Itzehoe gab es Mahnwachen und Andachten. Heute finden vielerorts wieder Friedensversammlungen statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2022 08:00 Uhr

Impfungen mit Novavax in Schleswig-Holstein gestartet

In den Impfstellen in Kiel, Lübeck, Neumünster, Itzehoe und Prisdorf gab es am Sonnabend Impfungen ohne vorherige Anmeldung. Novavax ist zunächst vorgesehen für priorisierte Gruppen. Dazu zählen alle, die ab 15. März von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, also zum Beispiel Personal von Pflegeheimen oder Krankenhäusern. In Kiel bildeten sich zum Teil Schlangen, insgesamt hielt sich der Andrang landesweit aber in Grenzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.02.2022 09:00 Uhr

