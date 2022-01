Stand: 28.01.2022 07:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Studie: Schweinswale durch Unterwasser-Sprengungen in Gefahr

Schweinswale leiden unter Munitionssprengungen im Meer. Zu diesem Ergebnis kommt die Tierärztliche Hochschule Hannover, die 24 tote Schweinswale untersucht hat. Diese wurden 2019 an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste gefunden. Dabei entdeckten die Forscher nach Angaben der Hochschule bei zehn Tieren charakteristische Verletzungen an den akustischen Organen. Die Verletzungen können laut der Wissenschaftler nur durch starke Druckwellen entstanden sein. Sie fordern nun, dass der Schutz bei Sprengungen verbessert werden muss. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 09:00

Corona: Inzidenz steigt auf 1.022,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter rasant an. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg nach Angaben der Landesmeldestelle auf 1.022,8 - nach 1.008,2 am Vortag. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag bei 5.463 Fällen. Sieben Kreise und kreisfreie Städte meldeten bei der Inzidenz weiter einen Wert von über 1.000. Die höchste Inzidenz gibt es im Kreis Stormarn mit mit 1.786,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2022 07:30

Heute CDU-Parteitag zum Landtagswahl-Programm

Auf einem Online-Parteitag in Neumünster will Schleswig-Holsteins CDU heute Nachmittag ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl am 8. Mai festzurren. Bislang sind 1.241 Änderungsanträge für das 132 Seiten umfassende Programm eingegangen. Nach Angaben des Vorsitzenden der Programmkommission, Tobias von der Heide, hatte die Union ihre Pläne für die kommenden Jahre bereits auf 100 Veranstaltungen diskutiert. Themen des Wahlprogramms sind unter anderem Bildung, Mobilität, Wohnungsbau, innere Sicherheit und ländliche Räume. Die Partei will aber auch eine Cyber-Hundertschaft bei der Polizei einrichten; wegen der vermehrten Verlagerung von Straftaten ins Internet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2022 07:00

Corona-Bonus für Beamte beschlossen

Die Beamten in Schleswig-Holstein bekommen wie die Angestellten einen steuerfreien Corona-Bonus. Dies beschloss der Landtag am Donnerstag mit den Stimmen von CDU, Grünen, FDP, SPD und SSW. Damit erhalten aktive Beamte analog zu den Regelungen für Angestellte spätestens im März einmalig 1.300 Euro und Anwärter 650 Euro. Die Gesamtkosten für das Land betragen rund 56 Millionen Euro. Pensionäre bekommen die wegen der Mehrbelastung in der Corona-Pandemie ausgehandelte Sonderzahlung nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 17:00

Corona-Demo und Gegen-Kundgebung in Kiel

Am Donnerstagabend zog erneut eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen durch Kiel. Laut Polizei nahmen etwa 1.350 Personen an dem Protestzug teil, der auf dem Rathausplatz startete und endete. Parallel fand auf dem Exerzierplatz eine Gegenkundgebung statt - nach Polizeiangaben waren hier 500 Teilnehmer zusammengekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 20:00

Abschlussprüfungen notfalls auch an Sonnabenden und Ferientagen

Angesichts gestiegener Corona-Zahlen in der Omikron-Welle erhalten Schleswig-Holsteins Schulen mehr Flexibilität bei Abschlussprüfungen im Frühjahr. Mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen, FDP und SSW beschloss der Landtag am Donnerstag eine entsprechende Reform des Schulgesetzes. Schulen dürfen Prüfungen nun notfalls auch an Sonnabenden und Ferientagen ansetzen. In Ausnahmefällen sind mündliche Prüfungen auch online möglich. Sollten die Ergebnisse schriftlicher Abschlussarbeiten nicht gewertet werden können, soll der Schulabschluss auf der Grundlage von Noten zuerkannt werden, die in den für den jeweiligen Abschluss relevanten Fächern im Unterricht erzielt wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.01.2021 19:00

Handball: Lübeck-Schwartau holt Michael Roth als neuen Trainer

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem bisherigen Trainer Piotr Przybecki getrennt. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, ist in Michael Roth ein Nachfolger gefunden worden, der bereits am Abend die erste Trainingseinheit des Tabellen-15. leitete und bis zum Saisonende unter Vertrag genommen wurde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.01.2021 08:30

Wetter

Heute Sonne und Wolken im Wechsel, abschnittsweise auch sonnig. Am Nachmittag und Abend von der Nordsee her Bewölkungszunahme. Verbreitet trocken, höchstens vereinzelt kurze Schauer. Höchstwerte 5 Grad in Burg auf Fehmarn bis 7 Grad in Wedel. Zunächst mäßiger, an der Küste frischer bis starker Wind aus Nordwest, tagsüber nachlassend und bis zum Abend auf Südwest drehend.

