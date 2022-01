Stand: 21.01.2022 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Überfall in Laboe: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in Laboe nach Zeugen. Nach Angaben der Kieler Beamten hat am Mittwochabend eine Frau einen Getränkemarkt überfallen. Demnach soll sie den Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Sie floh mit einer dreistelligen Summe und einer Flasche Schnaps. Sie soll etwa 1,70 groß und zwischen 25 und 40 Jahre alt sein. Wer am Mittwochabend gegen 19 Uhr im Erich-Schwarz-Weg etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.01.2022 08:30

Psychische Erkrankungen nehmen zu

Immer mehr Menschen in Schleswig-Holstein leiden offenbar wegen Corona unter psychischen Erkrankungen. Die Pandemie-Situation sei für alle Menschen eine Stresssituation, berichtet die Psychotherapeutenkammer. Viele leiden vor allem unter den Kontaktbeschränkungen am Arbeitsplatz und in der Freizeit, heißt es aus dem UKSH in Lübeck. Genaue Statistiken gibt es nach Angaben der Experten nicht - die Dunkelziffer sei hoch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.01.2022 06:00

Corona in SH: Inzidenz fast bei 900

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat fast 900 erreicht: Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg am Donnerstag auf 896,1 - nach 844,9 am Vortag. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervor. Eine Woche zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 664,3 gelegen. Die höchste regionale Inzidenz gibt es im Kreis Stormarn mit 1.161,3. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen befindet sich den dritten Tag in Folge auf ähnlichem Niveau: Am Donnerstag wurden 5.415 Fälle gemeldet - nach 5.459 am Mittwoch und 5.663 am Dienstag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.01.2022 06:00

Nach Umfrage: Parteien erwarten spannenden Wahlkampf

Die CDU (28 Prozentpunkte) sieht nach den Ergebnissen der infratest-dimap-Umfrage im Auftrag des NDR die Arbeit der Jamaika-Koalition bestätigt und spürt laut Ministerpräsident Daniel Günther Rückenwind für einen spannenden Wahlkampf. Die SPD (23) will nun Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller bekannter machen. Die Grünen (20) freuten sich über den hohen Zustimmungswert und die FDP (10) darüber, dass sie über dem Bundestrend liege. Die AfD (7) sieht ihr Ergebnis als ausbaufähig an. Der SSW (4) bewertet das Ergebnis als Bestätigung und Ansporn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.01.2022 06:00

Baum stürzt auf Mehrfamilienhaus in Norderstedt

Eine Birke ist auf ein Wohnhaus in Norderstedt (Kreis Segeberg) gekracht. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 20 Helfern und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die Helfer sicherten den Baum mit einer Seilwinde und zerlegten ihn anschließend. Die zwölf Menschen im Haus kamen mit dem Schrecken davon. Am Gebäude entstand nur leichter Schaden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.01.2022 06:30

Corona-Demonstration mit 1.700 Teilnehmern in Kiel

Etwa 1.700 Menschen haben am Abend in Kiel gegen staatliche Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus demonstriert. Die Polizei sprach von einem ruhigen Verlauf. Zahlreiche Teilnehmer hatten sich Lichterketten umgehängt oder Kinderwagen und Regenschirme mit Lichterketten beleuchtet. Einzelne Demonstranten führten "Peace-Zeichen" mit sich. Transparente waren nicht zu sehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2022 20:00

Erste Keggelrobben in Meldorfer Bucht ausgewildert

Die Seehundstation Friedrichskoog hat die ersten beiden Kegelrobbenbabys der Saison ausgewildert. "Ulla" und "Renate" heißt der Tiernachwuchs, der sich in Friedrichskoog den nötigen Speck für die rauhe Nordsee angefressen hat. Für die beiden ging es am Donnerstag mit einem Boot wenige Kilometer raus auf die Meldorfer Bucht und dort über Bord in Freiheit. Insgesamt nahm die Seehundstation in diesem Winter 21 Heuler auf, die Tiere werden nun nach und nach ausgewildert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2022 19:30

Wetter: Sonne, später Regen

Bis zum Mittag scheint vielerorts noch die Sonne. Am Nachmittag ändert sich das Wetter. Wolken ziehen vermehrt auf und es regnet. Der Wind weht teilweise kräftig und stürmisch. Die Temperaturen steigen auf sechs Grad in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg).

