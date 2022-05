Stand: 17.05.2022 16:33 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Rad-Unfall in Lübeck

In Lübeck ist erneut ein Radfahrer schwer verletzt worden. In der Triftstraße im Stadtteil Sankt Lorenz Nord wurde er laut Polizei von einem Auto angefahren. Der 30-jährige Radfahrer wollte zwischen parkenden Autos die Straße überqueren und übersah dabei den Wagen. Der Autofahrer konnte nach Angaben der Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30 Uhr

44 Millionen Haushaltsplus

Die Stadt Lübeck schließt ihren Haushalt 2021 mit einem Plus: Das Jahresergebnis beläuft sich nach Angaben der Hansestadt auf knapp 44 Millionen Euro, obwohl die Stadt ursprünglich von einem Minus ausgegangen war. Gründe für das Plus sind zum einen die Einnahme von mehr Gewerbe- und Einkommenssteuern und zum anderen der Verkauf von Grundstücken. Außerdem hatte die Stadt zu viel Geld für die Versorgung der Beamten zurückgelegt. Es ist das siebte Jahr in Folge, dass die Stadt ihren Haushalt mit einem Plus beendet. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 16:30 Uhr

Frau kommt nach Tauchgang in der Ostsee ums Leben

Das Tauchunglück hat sich am vergangenen Sonnabend knapp neun Kilometer östlich der Insel Fehmarn ereignet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck am Montag mitteilten. Die 34-Jährige aus Niedersachsen war mit einer Gruppe von vier Tauchern unter Wasser. Nach dem Auftauchen musste sie aus zunächst unbekannten Gründen wiederbelebt werden. Die erfahrene Taucherin starb später auf dem Seenotkreuzer "Bremen" auf dem Weg zum Hafen Burgstaaken auf Fehmarn. Die Leiche der Frau soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft rechtsmedizinisch untersucht werden. Das Tauchgerät wurde zur Überprüfung sichergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 13:00 Uhr

Zensus 2022 gestartet

Auch in Lübeck ist der Zensus 2022 gestartet. Alle zehn Jahre wird die EU-weite Volkszählung von den einzelnen Mitgliedsländern durchgeführt. Eigentlich hätte der Zensus schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, wegen Corona ist er aber auf dieses Jahr geschoben worden. Im Auftrag der Erhebungsstelle Lübeck werden nun rund 160 Personen ehrenamtlich als Interviewer unterwegs sein. Die Polizei rät allerdings, sich die Ausweise der Interviewer genau anzuschauen und warnt vor Betrügern. Der Ausweis sei nur zusammen mit einem Lichtbildausweis gültig. Auf der Rückseite befinde sich die Adresse der Zensus-Erhebungsstelle sowie ein Stempel der Hansestadt. Im Zweifel sollen Bürger die örtliche Polizei anrufen oder sich über den Notruf melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

Neuer Probst im Herzogtum Lauenburg

Der evangelische Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg hat am Montagabend einen Nachfolger für Pröpstin Eiben gewählt: Philip Graffam wird zum 1. August neuer Propst im Herzogtum. Der Geistliche wurde in Äthopien geboren, hat unter anderem in Südkorea studiert und anschließend in ostdeutschen Gemeinden gearbeitet. Pröspstin Eiben geht in den Ruhestand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 16.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 593,9. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 711,2, Herzogtum Lauenburg von 512,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 615,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.05.2022 08:30 Uhr

