G7-Gipfel beginnt in Weißenhaus

Bis Sonnabend tagen die Außenministerinnen und die Außenminister der G7-Staaten im Schlossgut Weißenhaus (Kreis Ostholstein). Thema der Tagung ist der Krieg in der Ukraine. Ab sofort gibt es nur noch für die Delegationen, akkreditierte Journalisten und Sicherheitspersonal Zugang mehr zum Schlossgut. Autofahrer müssen sich auf weiträumige Sperrungen einstellen. Mehrere Straßen zwischen Oldenburg und Lütjenburg sind gesperrt. Sowohl die B202 zwischen Farve und Döhnsdorf, als auch die Durchfahrt zu Weißenhäuser Strand selbst. Fußgänger und Radfahrende kommen durch, können aber kontrolliert werden. Laut Landkreis Ostholstein sind keine Demonstrationen angemeldet worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Lübecker Impfzentrum zieht um

Impfen gegen Corona in der Musik- und Kongresshalle Lübeck (MuK) ist von Sonntag an Geschichte. Das Lübecker Impfzentrum zieht um und zwar 900 Meter weiter in das Haerder Center. Ab Mittwoch (18.5.) gibt es die Corona-Schutzimpfungen dann im ersten Stock des Einkaufzentrums. Der Umzug ist notwendig, weil die MuK alle Räumlichkeiten wieder für ihre Veranstaltungen nutzen möchte, teilte die Stadt mit. Die Öffnungszeiten des Impfzentrums bleiben gleich: mittwochs bis sonnabends von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Geimpft wird weiter mit dem Vakzin von Novavax und Moderna, für unter 30-Jährige gibt es die Spritze von Biotech. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 11.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 746,8. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet einen Wert von 670,3, Ostholstein von 841,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 724,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

