Geflügelpest in Dagebüll

In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Das teilten das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt sowie der Kreis Nordfriesland mit. Es handelt sich dabei um das Virus des Subtyps H5N1. Betroffen ist nach Angaben des Kreises Nordfriesland eine Hobby-Geflügelhaltung mit 17 Hühnern und Enten. Das Friedrich-Löffler-Institut bestätigte den Befund am Wochenende. Alle Hühner und Enten wurden bereits getötet. Das betroffene Gebiet ist in einem Radius von drei Kilometern Sperrbezirk. In der Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern gilt eine Aufstallungspflicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

13.000 Besucher auf Gottorfer Landmarkt

Knapp 13.000 Besucher haben am Sonntag den Gottorfer Landmarkt auf der Schleswiger Museumsinsel (Kreis Schleswig-Flensburg) besucht. Auch NDR Schleswig-Holstein präsentierte sich dort mit einem Landmarktradio und vielen Moderatoren. Zudem waren alle Museen geöffnet. Für Guido Wendt, Geschäftsführer der Stiftung der Landesmuseen, war der ökologische Landmarkt erfolgreich. "Aber es gibt ein paar Themen, wo wir auch in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen nachbessern können," sagte Wendt. " Wir müssen schauen, dass wir im nächsten Jahr noch mehr Stände haben, die die Besucherinnen und Besucher mit biologisch zertifiziertem Siegel versorgen." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

Prozessauftakt um tote Frau an der A7

Vor dem Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau an der A7 bei Lürschau (Kreis Schleswig-Flensburg). Der Angeklagte soll auf einem Standstreifen im Auto mit einem Messer mehrfach auf seine Frau eingestochen haben. Dann drängte er sie laut Anklage in Richtung Fahrbahn, dort wurde sie von einem Lkw erfasst und starb noch am Unfallort. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:00

Nordsee-Kollektiv sucht Gastro-Personal

Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel in der Hotel- und Gastrobranche - das ist das Ziel des Nordsee-Kollektivs in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Drei große Hotels und zwei Restaurants haben sich zusammen geschlossen, um gemeinsam neue Mitarbeiter anzuwerben und auch zu behalten. Allein in diesen fünf Betrieben gibt es derzeit 25 offene Stellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 05:30

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 15.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 804,7. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert bei 655,3 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 663,8. Die landesweite Inzidenz steht bei 638,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.05.2022 08:30 Uhr

