Europäisches Songfestival der Minderheitensprachen in Tondern

Im dänischen Tondern ist alles für das Europäische Songfestival der Minderheitensprachen bereit. Am Freitag geht die Veranstaltung über die Bühne, bei der sich 13 Bands aus ganz Europa präsentieren, unabhängig vom Eurovision Song Contest am Sonnabend. Der Bund Deutscher Nordschleswiger - die deutsche Minderheit in Dänemark - wollte die Show ursprünglich schon zu ihrem 100. Geburtstag präsentieren. Die läuft unter dem Namen "LIET International" alle zwei Jahre an wechselnden Orten in Europa. Wegen der Corona-Pandemie musste das Festival in Tondern allerdings um zwei Jahre verschoben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

SPD Nordfriesland unterstützt Losse-Müller

Der SPD-Kreisverband in Nordfriesland stellt sich weiterhin hinter den Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller. Es mehrten sich die Stimmen, die sich ihn als Fraktionsvorsitzenden im Landtag wünschen, schreibt der Kreisverbandsvorsitzende Truels Reichardt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Er habe großen Rückhalt, so der Eindruck, und er habe nicht allein das Wahlergebnis zu verantworten. Auch andere Faktoren hätten dazu beigetragen. Die Kreisverbände in Flensburg und Schleswig wollen sich noch nicht positionieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Flensburger Bergmühle mit neuen Flügeln

Die Flensburger Bergmühle hat wieder Flügel und eine neue Kappe. Zuvor hatten Stürme die Mühle beschädigt. Drei Jahre musste das Wahrzeichen über der Flensburger Neustadt ohne Flügel auskommen. Seit 1981 kümmert sich ein spendenfinanzierter Verein um den Erhalt der mehr als 200 Jahre alten Mühle. Die Stadt hat die aktuelle Sanierung unterstützt. Am 6. Juni, dem Mühlentag und Pfingstmontag, plant der Verein eine Feier mit Live-Musik. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt droht Aus in der Champions League

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt benötigt in der Champions League ein mittleres Wunder. Durch das 29:33 (13:18) am Abend im Viertelfinal-Hinspiel zu Hause gegen den FC Barcelona droht dem Bundesligisten das Aus. Die Chancen auf das Erreichen des Final Four in Köln (18. und 19. Juni) sind für das Team von Trainer Maik Machulla nach der Niederlage gegen den Titelverteidiger nur noch sehr gering. Am 19. Mai findet das Rückspiel beim zehnmaligen Gewinner der "Königsklasse" statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 07:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 11.5.): Der Kreis Nordfriesland hat laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 843,6. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert bei 679,5 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 725,0. Die landesweite Inzidenz steht bei 724,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

