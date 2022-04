Stand: 21.04.2022 09:21 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Corona-Studie in Lübeck: Uni stellt Forschungsergebnisse vor

Die Uni Lübeck hat die Forschungsergebnisse der ELISA-Studie vorgestellt. Rund 3.000 Lübecker und Lübeckerinnen hatten ein Jahr lang an der Studie teilgenommen. Die Forschenden wollten wissen, wie sich das Coronavirus innerhalb der Bevölkerung verbreitet. In der gesamten Zeit wurden unter anderem regelmäßig PCR- und Antikörpertests vorgenommen. Das Ergebnis der Studie zeigt nun, dass vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen ein hohes Infektionsrisiko hatten, aber auch Polizisten und Feuerwehrleute. Der Massentourismus an den Küsten im Sommer, der Nahverkehr, Restaurants oder Schulen gehörten dagegen laut der Studie nicht zu den Pandemietreibern im Norden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Neue "Nils Holgersson" in Travemünde eingelaufen

In Travemünde ist am Mittwochabend zum ersten Mal die neue "Nils Holgersson" der TT-Line eingelaufen. Sie fährt ab Ende April regelmäßig zwischen Deutschland und Schweden und das mit dem Flüssigerdgas LNG. Die neue Fähre ist mit 230 Metern rund 40 Meter länger als die alte "Nils Holgersson" und hat Platz für 800 Passagiere. Sie ist das erste sogenannte "Green Ship" und hat unter anderem 32 Ladestationen für Elektroautos an Bord. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.267,6. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 636,7. Ostholstein meldet 1.289,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 981. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.04.2022 08:30

