Stand: 02.05.2022 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Mai-Kundgebungen in Kiel und Neumünster

In Kiel und Neumünster hat es am Sonntag wieder die traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai gegeben. Aufgerufen dazu hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften. Allein in der Landeshauptstadt beteiligten sich laut DGB etwa 700 Menschen an der Demo. Im Mittelpunkt standen die Themen Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 8:30 Uhr

Zero Waste Challenge startet in Kiel

In Kiel beginnt jetzt die sogenannte Zero Waste Challenge. Laut Stadt geht es darum, einen Monat lang Abfall im eigenen Haushalt einzusparen und sich über das Thema auszutauschen. In der am Montag beginnenden Woche soll zum Beispiel das Ziel sein, Lebensmittelabfälle zu vermeiden und schon beim Einkauf Verpackungen zu sparen. Wer bei dem Wettbewerb mitmachen möchte, kann sich auf der Internetseite der Stadt Kiel anmelden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 8:30 Uhr

Neue Spielplätze in Neumünster

Die Stadt Neumünster eröffnet in dieser Woche zwei neu gestaltete Spielplätze im Stadtteil Gadeland. Nach Angaben eines Sprechers starten die Offiziellen mit der Eröffnung des Spielplatzes im Deepenredder. Kinder und ihre Eltern sind zum Start ab 15 Uhr eingeladen. Am Mittwoch folgt dann der Spielplatz Op de Wisch. In die Planungen sind laut Stadt jeweils auch Ideen der Kinder eingeflossen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 8:30 Uhr

Cinemare Meeresfilmfestival in Kiel beendet

Nach sechs Tagen ist am Sonntag das Cinemare Meeresfilmfestival in Kiel zu Ende gegangen. Insgesamt liefen 50 internationale Filme zum Thema Meer und dessen Schutz. Spielorte waren nach der Corona-Zwangspause unter anderem wieder Kinos und Kulturzentren in der Landeshauptstadt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 8:30 Uhr

Zu wenige Erzieher in SH

Eltern im Land kritisieren lange Wartelisten für einen Kita-Platz. Nach NDR Recherchen berichten Eltern in Kiel oder Rendsburg, dass sie häufig mehr als ein Jahr auf einen Platz warten müssen. Viele Träger klagen außerdem über Personalmangel in den Kitas. Im März waren laut Agentur für Arbeit mehr als 1.000 Stellen für Fachkräfte in der Kinderbetreuung und -erziehung nicht besetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 6:00 Uhr

Handball-Bundesliga: THW Kiel gewinnt gegen Melsungen

Die Handballer des THW Kiel haben sich am Sonntag den 27:25 (12:10)-Heimsieg gegen MT Melsungen hart erkämpfen müssen. Die Zebras liegen als Tabellenzweiter nun vier Punkte vor der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin, die aber jeweils ein Spiel weniger absolviert haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 6:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.058,7, der Kreis Plön eine Inzidenz von 862 und in Neumünster liegt sie bei 953,6. Kiel hat laut Landesmeldestelle aktuell einen Wert von 898,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 932,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 6:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2022 | 08:30 Uhr