Stand: 01.04.2022 09:37 Uhr

Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in Rendsburg und Büdelsdorf heute zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Neben öffentlichen Kindergärten sind nach Angaben der Gewerkschaft unter anderem auch die Schulbetreuung und die Jugendämter betroffen. Eine Kundgebung auf dem Rendsburger Schiffbrückenplatz ist geplant. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen - zum Beispiel mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung von Erziehungsarbeit, sagt Matthias Pietsch von ver.di. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Heikendorfer Geschäftsleute veranstalten Spenden-Tombola

Die Geschäftsinhaber von Heikendorf (Kreis Plön) setzen sich gemeinsam für die Hilfsbedürftigen in der Ukraine ein. Alle haben Preise gespendet, die bei einer Tombola am Nachmittag auf dem Dorfplatz verlost werden. Telse Dahmke vom Handels- und Gewerbeverein ist von der Dynamik dieser Aktion überwältigt: "Jeder hat versucht zu geben, was er kann, und wir haben mittlerweile 400 wirklich tolle Preise für die Tombola zusammenbekommen." Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Nothilfe Ukraine. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.658,9, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.611,9. Kiel hat der Landesmeldestelle einen Sieben-Tage-Wert von 2.124,5 mitgeteilt und in Neumünster liegt die Inzidenz bei 2.026,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

