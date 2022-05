Stand: 12.05.2022 10:15 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Streik in kommunalen Kitas

Auch heute wird in Kitas und Schulen gestreikt - betroffen sind Kiel, Neumünster, sowie die beiden Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde. In der Landeshauptstadt hat ver.di heute außerdem gegen 10 Uhr die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu einer Demo aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet mit bis zu 500 Teilnehmern. Im laufenden Tarifkonflikt fordert ver.di eine bessere Entlohnung. Neue Verhandlungen mit der kommunalen Arbeitgeberseite sind für kommende Woche angesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Kieler SPD diskutiert Wahlergebnis

Die SPD in Kiel hat das Ergebnis der Landtagswahl diskutiert. Zwei Stunden lang hat die Kieler SPD am Mittwochabend den Wahlkampf analysiert, erklärte die Kreisvorsitzende Gesine Stück. Zur Frage, ob Serpil Midyatli oder Thomas Losse-Müller künftig den Fraktionsvorsitz übernehmen sollen, hat sie keine klar Position: "Letztendlich muss es die Fraktion entscheiden. Wir haben am Montag deutlich gesagt, dass es auch anders gehen kann und das sich was verändern muss und darüber wird dann aber die Fraktion entscheiden müssen." | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Barkauer Kreuz in Kiel vorübergehend gesperrt

Starkregen hat am Morgen in Kiel das Barkauer Kreuz überflutet. In dem Bereich musste die B76 nach Polizeiangaben von drei Uhr an für den Verkehr komplett gesperrt werden, weil die Fahrbahn bis zu einem halben Meter unter Wasser stand. Seit fünf Uhr früh ist die B76 in Richtung Plön wieder freigegeben. Nach Reinigungsarbeiten konnte auch die Fahrbahn Richtung Eckernförde wieder freigegeben werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Kieler Hafen weitet Landstromangebot aus

In Kiel bezieht ab sofort ein weiteres Kreuzfahrtschiff Landstrom. Erstmals kommt "Mein Schiff 4" von TUI Cruises an die Steckdose. Der Kieler Seehafen will nach eigenen Angaben das Angebot weiter ausbauen. Nach Norwegen- und Ostsee-Kai soll von kommendem Jahr an auch der Ostuferhafen eine Landstromanlagen bekommen. Dadurch soll es im Hafen sechs Liegeplätze mit Landstromnutzung geben. Die Bauarbeiten für die neue Anlagen beginnen schon im Herbst - die Kosten belaufen sich auf rund 17 Millionen Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

THW Kiel hat Chancen auf das Final Four in der Champions League

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich am Abend im Viertelfinale der Champions League eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft. Die "Zebras" erreichten bei Paris Saint-Germain ein 30:30 (16:14). Ein Sieg wäre in den Schlussminuten ebenfalls möglich gewesen, doch auch mit dem Remis haben die Kieler alles in der Hand. Erfolgreichster THW-Spieler war Sander Sagosen mit sechs Toren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 07:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 11.5.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet laut Landesmeldestelle eine Sieben-Tage-Inzidenz von 834,2. Im Kreis Plön liegt der Wert bei 582,1, im Stadtgebiet von Kiel bei 673,6 und in Neumünster bei 640,8. Die landesweite Inzidenz steht bei 724,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.05.2022 | 08:30 Uhr