Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Start des G7-Treffens in Weißenhaus

Das Luxusresort im Ortsteil Weißenhaus der Gemeinde Wangels (Kreis Ostholstein) ist weiträumig abgesperrt: Hier an der Ostsee zwischen Kiel und Lübeck treffen sich von heute an die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bestimmt auch dieses Treffen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will ihre Kolleginnen und Kollegen am Nachmittag empfangen. Rund 3.500 Polizisten sorgen bei dem dreitägigen Treffen für Sicherheit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 06:00 Uhr

Günther strebt Fortsetzung von Jamaika-Koalition an

In Kiel hat ein kleiner CDU-Parteitag den Vorschlag von Ministerpräsident Daniel Günther gebilligt, eine Neuauflage der Jamaika-Koalition auszuloten. Günther sagte, er wolle die Erfolgsgeschichte der vergangenen fünf Jahre fortsetzen. Am liebsten wolle er Kurs halten. Es soll nicht über Ministerposten gesprochen werden, sondern darüber, in welcher Konstellation die CDU ihr Wahlversprechen "Kurs halten" in den nächsten Jahren stabil umsetzen kann. In der kommenden Woche sollen die Gespräche zur Regierungsbildung mit den Grünen und der FDP beginnen: Für eine Mehrheit im Landtag bräuchte die CDU nach ihrem Wahlsieg keine Dreierkoalition. Sie könnte mit allen anderen Parteien im Landtag Zweierbündnisse bilden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 06:00 Uhr

Weiter Krisenstimmung bei der SPD

Die SPD sucht nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl weiter nach den Gründen. Die Wahl von Landeschefin Serpil Midyatli zum Fraktionsvorstand wurde verschoben. Beim Kreisverband Nordfriesland mehren sich nach Angaben des Vorsitzenden Truels Reichhardt die Stimmen, die sich Thomas Losse-Müller als Fraktionsvorsitzenden wünschen. Ähnliche Äußerungen gibt es bei der SPD im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dagegen rechnen die Kreisverbände in Ostholstein und Kiel nicht mit personellen Konsequenzen. Und aus Stormarn, Flensburg, Schleswig-Flensburg und Plön heißt es: abwarten, sortieren und nichts überstürzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 06:00 Uhr

Weitere Kita-Streiks in Schleswig-Holstein

Die Warnstreiks an kommunalen Kitas, in der Schulbetreuung und den Sozialdiensten werden heute fortgesetzt. Kitas bleiben ganz oder teilweise zu. Dazu hatten die Gewerkschaften ver.di und GEW aufgerufen. Außerdem finden heute in mehreren Städten Kundgebungen statt, darunter in Kiel, Norderstedt und Neumünster. In Kiel werden nach Angaben einer verdi-Sprecherin 500 Streikende erwartet. Es geht unter anderem um bessere Arbeitsbedingungen. Gestreikt wird in Rendsburg-Eckernförde, Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Plön sowie in Flensburg, Neumünster, Norderstedt, Halstenbek, Kiel, Lübeck und Henstedt-Ulzburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 06:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt droht Aus in der Champions League

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt benötigt in der Champions League ein mittleres Wunder. Durch das 29:33 (13:18) am Abend im Viertelfinal-Hinspiel zu Hause gegen den FC Barcelona droht dem Bundesligisten das Aus. Die Chancen auf das Erreichen des Final Four in Köln (18. und 19. Juni) sind für das Team von Trainer Maik Machulla nach der Niederlage gegen den Titelverteidiger nur noch sehr gering. Am 19. Mai findet das Rückspiel beim zehnmaligen Gewinner der "Königsklasse" statt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 07:00 Uhr

THW Kiel hat Chancen auf das Final Four in der Champions League

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich am Abend im Viertelfinale der Champions League eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft. Die "Zebras" erreichten bei Paris Saint-Germain ein 30:30 (16:14). Ein Sieg wäre in den Schlussminuten ebenfalls möglich gewesen, doch auch mit dem Remis haben die Kieler alles in der Hand. Erfolgreichster THW-Spieler war Sander Sagosen mit sechs Toren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 07:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wind

Heute ist es in Schleswig-Holstein überwiegend sonnig. Dazu weht ein böig auffrischender Wind. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad in Kiel und 15 Grad in Flensburg.

