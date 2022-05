Stand: 02.05.2022 07:26 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Zu wenige Erzieher in SH

Eltern im Land kritisieren lange Wartelisten für einen Kita-Platz. Nach NDR Recherchen berichten Eltern in Husum, Kiel oder Rendsburg, dass sie häufig mehr als ein Jahr auf einen Platz warten müssen. Viele Träger klagen außerdem über Personalmangel in den Kitas. Im März waren laut Agentur für Arbeit mehr als 1.000 Stellen für Fachkräfte in der Kinderbetreuung und -erziehung nicht besetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 6:00 Uhr

Zweijährige B404-Sperrung startet

Ab heute wird die B404 zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg (Kreis Stormarn) für etwa zwei Jahre gesperrt. Die Straße soll dort laut zuständigem Landesbetrieb dreispurig ausgebaut werden. Von der sechs Kilometer langen Sperrung ist auch die Auf- und Abfahrt Todendorf betroffen. Im Mai 2024 sollen die Arbeiten beendet sein. Ziel ist laut Landesbetrieb mit einer zusätzlichen Spur das Überholen sicherer zu machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 6:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt - aber Daten lückenhaft

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 932,9 (Vortag: 950,5). Innerhalb eines Tages wurden 252 Neuinfektionen (Stand: 1.5.) registriert. Allerdings haben nur wenige Gesundheitsämter aktuelle Daten übermittelt. Die Zahlen sind daher nicht belastbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30

Handball-Bundesliga: THW Kiel gewinnt gegen Melsungen

Die Handballer des THW Kiel haben sich am Sonntag den 27:25 (12:10)-Heimsieg gegen MT Melsungen hart erkämpfen müssen. Die Zebras liegen als Tabellenzweiter nun vier Punkte vor der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin, die aber jeweils ein Spiel weniger absolviert haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 6:00 Uhr

