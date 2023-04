Stand: 25.04.2023 08:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schlechte Noten für Fahrradfreundlichkeit in Südholstein

Laut einer aktuellen Umfrage des ADFC hat sich die Fahrradfreundlichkeit in Südholstein in den vergangenen Jahren kaum verbessert. Beim sogenannten Fahrrad-Klimatest bewerten Radfahrende ihre Städte nach der Breite und dem Zustand der Radwege, der Erreichbarkeit des Stadtzentrums oder den Abstellmöglichkeiten. Dabei schneiden Großhansdorf (Kreis Stormarn) und Norderstedt (Kreis Segeberg) mit einer Note von 3,6 im regionalen Vergleich am besten ab. In Norderstedt wurde unter anderem der Winterdienst auf Radwegen als gut bewertet, in Großhansdorf fielen die Abstellmöglichkeiten für Räder positiv auf. Schlusslichter bei der Fahrradfreundlichkeit sind laut der Umfrage Bad Segeberg, Uetersen (Kreis Pinneberg) und Reinbek (Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

Tarifabschluss führt zu Geldsorgen in Kommunen

Beschäftigte im öffentlichen Dienst erhalten demnächst mehr Geld. Das macht einigen Kommunen auch in Südholstein Sorgen. Tornesch im Kreis Pinneberg beispielsweise hat laut Bürgermeisterin Sabine Kählert (SPD) schon jetzt ein Defizit von vier Millionen Euro. Für die steigenden Personalkosten kommen allein in diesem Jahr 400.000 Euro hinzu. Trotzdem hält Kählert die Tariferhöhung für dringend notwendig. Kählert hofft, dass Stellen in der Verwaltung durch steigende Löhne nun wieder attraktiver werden und so auch dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

Corona-Besuchsregeln an Krankenhäusern fallen weg

Am Dienstag fallen an den Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg die letzten Corona-Beschränkungen für Besucherinnen und Besucher weg. Seit Anfang April galt schon keine Maskenpflicht mehr. An der Asklepios-Klinik Bad Oldesloe gelten bereits dieselben Besuchsregeln wie vor der Pandemie. In den Segeberger Kliniken müssen Besucherinnen und Besucher dagegen weiterhin eine FFP2-Maske tragen. Wer an Corona oder anderen Atemwegsinfekten erkrankt ist, darf die Kliniken außerdem nicht betreten. Das gilt auch am Krankenhaus in Reinbek. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

A21 wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt

Die A21 wird in Richtung Norden in dieser Woche zwischen Leezen und Bad Segeberg (Kreis Segeberg) immer wieder voll gesperrt. Der Straßenbelag muss erneuert werden, teilte die zuständige Autobahn GmbH mit. In dieser Woche würden die Gelbmarkierungen für die neue Streckenführung aufgebracht. Bis Freitag ist die Autobahn deshalb jeweils von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Die Straßenbauarbeiten sollen dann bis Ende Dezember dauern. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

