Hausbesuche gegen Einsamkeit im Alter

Seniorinnen und Senioren in Norderstedt im Kreis Segeberg soll künftig durch "präventive Hausbesuche" gegen Einsamkeit im Alter geschützt werden. Der Sozialausschuss der Stadt hat am Donnerstag einstimmig dafür gestimmt, dieses neue Projekt zu starten. Bislang werden Sozialdienste vor allem aktiv, wenn sich Betroffene oder Verwandte selber melden. Durch die Hausbesuche soll schon Kontakt hergestellt werden, bevor eine Notlage entsteht, so der Ausschussvorsitzende Tobias Schloo. "Wenn man sich zuhause einigelt, kommt man nicht mehr an die Hilfen heran, man weiß nicht, an wen ich mich wenden soll, ich verlass eventuell das Haus nur noch sehr selten. Da findet einfach wieder eine Kontaktaufnahme statt. Und alleine, dass wir da vor Ort sind, bringt schon eine ganz ganz große Menge", so Schloo. Bis die Hausbesuche starten, wird es allerdings noch dauern. Zunächst muss ein Träger gefunden werden. Ab Sommer kommenden Jahres startet dann eine dreijährige Pilotphase in Norderstedt-Mitte. Dafür sollen laut Schloo alle über 65-Jährigen angeschrieben werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Stellenabbau bei Oerlikon: Oberbürgermeister will vermitteln

180 Stellen will der Textilmaschinenbauer Oerlikon in Neumünster abbauen. Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) war nach dieser Ankündigung am Donnerstag vor Ort, um zu vermitteln. Er wolle alles tun, um die Arbeitsplätze zu retten, sagte Bergmann NDR Schleswig-Holstein. Laut Bergmann haben viele Angestellte Angst, dass der Stellenabbau noch weiter geht als bislang angekündigt. Rund 500 Menschen arbeiten bei Oerlikon. Das Unternehmen baut Anlagen zur Herstellung von Teppichen und Stoffen. Dafür gibt es aber laut Unternehmen immer weniger Abnehmer. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Marihuana-Anbau: Norderstedter verdächtigt

Die Polizei hat am Dienstag Wohnungen und Gebäude in Norderstedt, Ellerbek, Hamburg und im niedersächsischen Scheeßel durchsucht. Dabei fanden die Ermittler rund 500 Marihuanapflanzen, Betäubungsmittel und Bargeld. Ein 32-Jähriger aus Norderstedt wird verdächtigt, an dem Anbau beteiligt gewesen zu sein. Mit drei weiteren Personen soll er zwei Indoor-Plantagen betrieben haben. Ihnen drohen jetzt Strafverfahren. Der Hauptbeschuldigte, ein 47-jähriger Hamburger, befindet sich bereits in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

