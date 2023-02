Stand: 22.02.2023 10:14 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

FDP fragt nach Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Schulen

Künstliche Intelligenz (kurz KI), die Schülern Hausarbeiten schreibt, oder ihre Hausaufgaben erledigt. Im Internet funktioniert dies zum Beispiel mit der Anwendung ChatGPT. Die FDP wollte in einer kleinen Anfrage vom Bildungsministerium wissen, welchen Einfluss die Technik auf Schulen und Hochschulen hat. An der Fachhochschule in Wedel ist KI im Informatikbereich seit Jahren Thema. Hendrik Annuth, Studiengangsleiter Data Science & Artificial Intelligence sieht in KI in erster Linie ein Arbeitsmittel, mit dem man auf verschiedene Arten umgehen kann. Frühe Programmierübungen dürften die Studierenden aber nicht mit KI erledigen, weil sie dies selbst lernen sollen, so Annuth. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Bargteheide berät über geplante S4

In Bargteheide im Kreis Stormarn tagt am Mittwochabend der Planungs- und Verkehrsausschuss zum Thema S4. Die S-Bahn soll in den kommenden Jahren von Bad Oldesloe nach Hamburg fahren. Am Abend soll ein Bericht vorgestellt werden, der auf die Bahnhofsumgestaltung eingeht, mit der nicht alle Politiker einverstanden sind. Darin sind auch Details zum aktuellen Zeitplan. Ab kommendem Jahr könnte in Bargteheide vier Jahre lang gebaut werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

Schwein fällt von Lkw auf die A21

Auf der A21 bei Tremsbüttel in Stormarn ist ein Schwein von einem Lkw-Anhänger gefallen. Nach Angaben der Polizei war das Tier am Dienstagmittag durch eine offene Klappe auf die Autobahn gestürzt und hatte sich leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Verlust des Tieres zunächst nicht und wurde 40 Kilometer entfernt auf der A1 gestoppt. Polizisten und Autofahrer hatten das Schwein eingefangen und brachten es zum Tiertransport zurück. Der Lkw sollte die Tiere zu einem Bauern nach Nordrhein-Westfalen bringen. | NDR Schleswig-Holstein 22.02.2023 08:30 Uhr

