Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

TH Lübeck unterstützt Partner-Unis in der Ukraine

Die Technische Hochschule Lübeck hilft Partner-Universitäten in der Ukraine. Unterstützt wird sie dabei vom Bundesforschungsministerium. Es fördert das Projekt "ukraine-digital-bauen" mit 170.000 Euro. Damit soll eine neue virtuelle Kommunikations-Plattform aufgebaut werden, sodass die Lehre in der Ukraine besonders durch Geflüchtete erfolgen kann, teilte die TH mit. Hauptsächlich arbeiten daran Studierende und Dozenten mit, die aus der Ukraine nach Schleswig-Holstein geflüchtet sind. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Warn-Flagge soll helfen Hautkrebs vorzubeugen

Eine schwarze Flagge mit einem bunten Sonnenkranz warnt in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) vor erhöhter UV-Strahlung. Die sogenannte "Sun Safety Flag" soll auf die Gefahr von Hautkrebs aufmerksam machen. Initiatoren des Projekts sind die Deutsche Krebshilfe sowie die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention. Am Flaggenmast gibt es eine UV-Index-Anzeige, die anzeigt, wie gefährlich die Sonne am jeweiligen Tag für die Haut ist. Bislang hängt die Fahne an vier Standorten in Timmendorder Strand. Das Projekt soll aber auch an weiteren Stränden in Deutschland gestartet werden. Die Aktion wird unterstützt von der DLRG und der lokalen Tourismus-Gesellschaft. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Polizeigewerkschaft: Viele Dienststellen in schlechtem Zustand

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert, dass viele Polizeidienststellen in Schleswig-Holstein im schlechtem Zustand seien. Die erste Einsatzhundertschaft in Eutin sei beispielsweise unzureichend in zwei Dienstgebäuden untergebracht und platze aus allen Nähten, so die GdP. Sanierungen würden "unfassbar langsam" vorangehen, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30

Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich nach Urlauber-Attacke als Sohn der Vermieter

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) hat ein Urlauber auf dem Grundstück einer Ferienwohnung einen vermeintlichen Einbrecher angegriffen. Der 34-Jährige attackierte den Mann mit Pfefferspray. Was der Feriengast aus Baden-Württemberg nicht wusste: Bei dem vermeintlichen Eindringling handelte es sich um den Sohn der Vermieter. Er wollte auf dem Grundstück eigentlich nur die Vogelvolieren kontrollieren. Die Ehefrau des Urlaubers alarmierte Montagabend die Polizei. Als diese eintraf, schrie der Familienvater noch immer auf den Mann ein, sodass die Einsatzkräfte die beiden voneinander trennen mussten. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 18:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 350,0 (Stand 23.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 317,3 1 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 193,2 - die derzeit niedrigste Inzidenz im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei unter 300. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 19:30 Uhr

