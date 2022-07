Stand: 12.07.2022 10:24 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Achtjähriger Junge in Büchen angefahren

In Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat ein Autofahrer einen achtjährigen Jungen angefahren und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall gestern Abend im Bereich eines Zebrastreifens. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Hubbrücken in Lübeck werden gesperrt

Zwei der historischen Lübecker Hubbrücken an der Einmündung des Elbe-Lübeck-Kanals in die Trave werden Anfang August gesperrt - an zwei Tagen für jeweils sechs Stunden. Das hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee mitgeteilt. Am 2. und 3. August werden die Brücken jeweils zwischen neun und 15 Uhr gesperrt. Betroffen sind die Brücken für den Auto- und Zugverkehr. Die Fußgängerbrücke bleibt laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt offen. In den vergangenen Jahren war es bei der Straßen-Hubbrücke immer wieder zu Problemen mit der Antriebs- und Verriegelungstechnik gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Elfjähriger verursacht Blechschäden an fünf Autos

Ein Elfjähriger hat mit dem Wagen seiner Mutter in Lübeck fünf Autos beschädigt. Laut Polizei schickte die Frau ihren Sohn mit dem Autoschlüssel los, um etwas aus dem Fahrzeug zu holen. Der Junge startete allerdings den Motor und stieß gegen die vorne und hinten geparkten Autos. Insgesamt wurden dabei fünf Wagen beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

UKSH-Studie über das Happy-Heart-Syndrom vorgestellt

Auch positive Ereignisse können das Herz überfordern. Das haben jetzt neue Ergebnisse eines Forscherteams des Uniklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck gezeigt. Das sogenannte Happy-Heart-Syndrom sei eine seltene Form der akuten Herzschwäche, die ähnliche Symptome wie ein Herzinfarkt hervorrufe, so die Forscher. Auslöser können nicht nur belastende Situationen, sondern auch positive Ereignisse wie etwa die Geburt eines Enkelkindes oder der Sieg der richtigen Fußballmannschaft sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 830,4 (Stand 11.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 741,5 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 672,2. Die Inzidenz im Land liegt bei 737,3.

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.07.2022 | 08:30 Uhr