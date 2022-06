Stand: 23.06.2022 09:27 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Erster Fall von Affenpocken im Kreis Herzogtum Lauenburg

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Erkrankt ist nach Angaben des Kreises ein erwachsener Mann, er soll sich auf einer Reise angesteckt haben. Kontaktpersonen gebe es keine. Der Patient befindet sich laut Kreis in Quarantäne. Landrat Christoph Mager (CDU) geht nicht davon aus, dass sich das Virus nach diesem ersten Fall im Kreis verbreitet. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Timmendorfer Strand: Jazz-Baltica startet

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) startet heute die Jazz-Baltica. Bis Sonntag sind insgesamt 30 Konzerte auf fünf Bühnen ganz nah an der Ostsee geplant. Den Auftakt machen der Schlagzeuger Wolfgang Haffner und seine Dreamband, in der auch Festivalleiter Nils Landgren spielt. Außerdem sind viele internationale Stars der Jazz-Szene dabei, zum Beispiel der kubanische Pianist Oma Sosa oder Gilberto Gil aus Brasilien. Dieser spielt am Sonntag nicht nur das Abschlusskonzert, sondern feiert dabei noch seinen 80. Geburtstag. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Mattis Daube bleibt beim VfB Lübeck

Fußballer Mattis Daube bleibt auch in der kommenden Saison beim Regionalligisten VfB Lübeck. Der 24-jährige Außenverteidiger hat einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben. In der vergangenen Saison war er beim VfB zu Saisonbeginn gesetzt, ein Kreuzbandriss hatte ihn aber dann schon im September außer Gefecht gesetzt. So stand er nur in sechs Regionalliga- und zwei Pokalspielen beim VfB auf dem Platz. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Lübeck: Bürgerservice-Büros am 29. Juni stadtweit geschlossen

Aufgrund eines Updates der Fachsoftware bleiben die Bürgerservice-Büros der Hansestadt Lübeck am kommenden Mittwoch (29.6.) geschlossen. Betroffen sind die Standorte Innenstadt, St. Gertrud, Moisling, Kücknitz, Hochschulstadtteil und Travemünde. Die Verwaltung bittet um Verständnis. Ab Donnerstag (30.6.) sind die Mitarbeitenden der Bürgerservicebüros wieder wie gewohnt während der Öffnungszeiten erreichbar. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 16:30 Uhr

Corona-Inzidenzen steigen weiter an

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 908,5 (Stand 22.6.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 671,0 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 624,1. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2022 | 08:30 Uhr