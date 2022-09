Stand: 12.09.2022 11:02 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Toter bei Brand in Flensburg

Bei einem Feuer in einem Haus in der Glücksburger Straße in Flensburg haben die Einsatzkräfte am Sonntag einen toten Mann entdeckt. Das teilte die Polizei mit. Als die Feuerwehr am frühen Abend eintraf, brannte es im Dachstuhl. Wie der Mann ums Leben kam, ist noch unklar. Das Feuer war nach knapp zwei Stunden gelöscht. | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 06:00 Uhr

Investor zieht sich aus Bauprojekt in Hörnum-Nord zurück

Auf Sylt ist das Bauprojekt Hörnum-Nord mit 133 geplanten Wohnungen gescheitert. Die Baugenossenschaft Adlershorst aus Norderstedt hat laut Gemeinde Hörnum auch wegen der gestiegenen Kosten den Rückzug angekündigt. Das Großprojekt war umstritten, es lief bereits ein Bürgerbegehren dagegen. Hörnums Bürgermeister Rolf Speth von der Allgemeinen Wählergemeinschaft sagte: "Es ist bereits der zweite Investor, der sich aus diesem Projekt zurückzieht. Ich halte das als Bürgermeister nach wie vor für dringend erforderlich, dass wir Sozialwohnungen schaffen. Da das nicht geschieht, wird das für die Entwicklung hier in Hörum negative Folgen haben." | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

Durch Energiekrise: Weniger Wellnessangebote für Touristen

Die hohen Preise für Strom und Gas wirken sich auf die Tourismusbetriebe im Norden aus. Für den Herbst und Winter werden normalerweise verstärkt Wellness-Angebote nachgefragt. Der Geschäftsführer des Tourismusverbands Ostefjord Schlei, Max Triphaus, ist sich sicher, dass es trotz Energiekrise Wellness-Angebote für den Winter gibt. "Es wird auf jeden Fall ein etwas dünneres Angebot geben, aber man wird sicher Pool- und Sauna-Angebote haben - so es die Politik dann zulässt. Ansonsten weiß auch die Natur hier zu überzeugen." | NDR Schleswig-Holstein 12.09.2022 08:30 Uhr

